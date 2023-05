“Cicloni anomali sull’Italia”. Maltempo, l’allarme degli esperti: “Fenomeni intensi, dove colpiranno”

La Primavera non ne vuole sapere di partire. Se fino a non molto tempo fa abbiamo visto cadere poca pioggia negli ultimi giorni il meteo ha recuperato. E anche la settimana in arrivo potrebbe non essere l’ideale per scampagnate e gite fuori porta. Il primo vortice ciclonico, che in queste ore interessa la Sicilia, si sta spostando verso il Centro. Entro domani, martedì 16 Maggio, toccherà gran parte dell’Italia. Si attendono fenomeni locali anche molto intensi.

Secondo gli esperti de IlMeteo.it la situazione è “di nuovo complicata e pericolosa sul fronte meteorologico, tenuto conto anche del fatto che il maltempo proseguirà più o meno sulle medesime zone anche nella giornata di Mercoledì 17 Maggio, nonostante sia attesa una diminuzione di intensità delle precipitazioni. Solamente da Giovedì 16 Maggio, tuttavia, il ciclone perderà di energia, lasciando tuttavia dietro di sé un’instabilità latente che ci costringerà a tenere comunque un ombrello a portata di mano”.

Previsioni meteo per la settimana da lunedì 15 al 22 maggio

Stesso discorso lo fa MeteoGiuliacci.it che sottolinea: “Vortice depressionario in risalita dal Nord Africa, maltempo in estensione da Sud. Rovesci e temporali diffusi al Meridione, maggiori spazi sereni altrove. Peggiora con il passare delle ore ad iniziare dal Centro”.

Ecco invece cosa prevede 3BMeteo: “Avvio con un nuovo vortice depressionario centrato proprio sull’Italia e condizioni di maltempo anche di forte intensità su molte regioni. Il contesto climatico risulterà molto fresco per il periodo. A seguire graduale assorbimento dell’area depressionaria ma senza rimonte anticicloniche, che favorirà condizioni di spiccata variabilità con acquazzoni sparsi a prevalente ciclo diurno e un graduale lieve aumento delle temperature. Le piogge risulteranno sopra media su tutte le nostre regioni.

Ancora maltempo e condizioni avverse in Sicilia, allerta rossa rimane poi si passa ad arancione – https://t.co/1ZjcUlrvhP pic.twitter.com/3fiRRiQgXc — Blog Sicilia (@blogsicilia) May 15, 2023

Neppure la settimana successiva, sulla base dei modelli attuali che naturalmente potrebbero subire variazioni nelle prossime giornate, sembra salvarsi dalla pioggia. Sempre 3BMeteo parla di “una sorta di palude barica, avranno gioco facile inserirsi nuovi impulsi instabili. Sarà dunque ancora un periodo particolarmente piovoso e relativamente fresco per la stagione su gran parte d’Italia con anomalie maggiori al Centro-Sud, dove in vista dell’Estate le precipitazioni complessive mediamente tendono a diminuire”.

Intanto in Sicilia, in particolare nella provincia di Trapani e a Palermo (zona ovest del capoluogo) e anche ad Agrigento (zona ovest) resta la massima allerta. Fino alla mezzanotte potrebbero esserci ancora fenomeni, poi l’allerta diventa arancione. Disagi e allagamenti in queste zone dove sta continuando a cadere incessante la pioggia, anche violenta.

