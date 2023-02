Dolore indescrivibile in Campania. Tina Cantore è morta per un malore improvviso, a pochi mesi dal matrimonio che l’avrebbe resa felicissima. E pensare che appena tre giorni prima il suo decesso c’erano state le promesse di nozze con tanto di festa. Da uno dei momenti più belli della sua vita si è passati ad una tragedia inspiegabile, che si è portato via per per sempre la giovane, che aveva solamente 28 anni. Nonostante l’immediato trasferimento in ospedale, non c’è stato niente da fare.

Tina Cantore è morta improvvisamente per un malore che non le ha lasciato scampo. Quando è stata trasportata nel nosocomio, per la ragazza di Afragola, un paese in provincia di Napoli, lei ha subito immediatamente un’operazione chirurgica delicata per salvarle la vita ma successivamente è andata in coma e non si è più risvegliata. Nonostante i dottori abbiano fatto di tutto per aiutarla, alla fine il cuore ha cessato di battere ed è stata quindi constatata la sua dipartita.

Il comune napoletano di Afragola è in lutto per Tina Cantore. Nessuno è riuscito ancora ad accettare che sia morta per questo malore improvviso, che ha lasciato tutti senza parole. Stando a quanto è emerso finora, avrebbe avuto un fortissimo mal di testa e la situazione è precipitata in pochi minuti. La prossima estate avrebbe festeggiato il suo matrimonio e tutti l’avrebbero ammirata vestita da sposa, invece se n’è andata troppo presto e ora coloro che le vogliono bene sono costretti a recarsi ai suoi funerali.

Questo il commovente addio della sorella di Tina: “Non ci sono parole per il dolore, hai distrutto il cuore della tua famiglia, sorellina mia mi sembra un incubo vivente, i miei momenti indimenticabili con te saranno custoditi nel mio cuore e non continueranno più ad esserci altri nelle mie giornate. Non potrò più vederti. Non potrò più chiamare il tuo nome in casa. Non potrò più fare i grattini che tanto mi chiedevi quasi ogni sera. Non potrò vederti tornare a casa la sera tardi. I tuoi messaggi non li vedrò più”.

Infine, ha commentato: “La tua voce non la sento più. Solo dalle registrazioni che mi sono rimaste sul cellulare. Non potrò più festeggiare il tuo compleanno in casa. Ma l’unica cosa che posso fare è portarti viva nelle mie giornate e nel mio cuore. Mi hai stroncata il cuore, con te sono morta pure io. Sei l’angelo più bello vita mia. Vola più in alto che puoi. Ti amerò per sempre sorella mia“.