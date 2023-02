“Addio Stefania”. Morta a soli 37 anni. Il padre sotto choc, l’ha trovata lui

Ha un malore nel sonno, donna muore a 37 anni. La tragedia è avvenuta a Cupra Marittima, comune di 5000 persone in provincia di Ascoli Piceno, ieri, lunedì 13 febbraio. Stefania Zampieri è stata trovata nel pomeriggio senza vita nell’appartamento in cui viveva assieme al papà nel centro abitato della cittadina sulla riviera adriatica.

A fare la tragica scoperta è stato proprio il papà della donna. L’uomo, quando è rientrato a casa, si è accorto che la figlia non era mai uscita dalla propria camera. Una volta entrato nella stanza si è reso conto che Stefania era immobile nel suo letto e non dava segni di vita.

L’arrivo dei soccorsi, ma per Stefania non c’è nulla da fare

Immediatamente l’uomo ha chiamato il 118, ma gli operatori sanitari una volta giunti sul posto non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna. Con ogni probabilità la causa della morte di Stefania è stato un malore che l’ha colpita nel corso della notte.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Cupra Marittima. Il corpo della 37enne è a disposizione dell’autorità giudiziaria per un eventuale esame autoptico.

In queste ore choc anche in Veneto dove Elena Livia Ivanov è morta a soli 33 anni per un malore inaspettato. Un decesso che non ha spiegazioni, dato che la donna versava in buone condizioni di salute prima che questo improvviso malessere la travolgesse da un momento all’altro. Stando a quanto ricostruito finora, la vittima del mancamento si è sentita male mentre si trovava a letto insieme al suo compagno.

