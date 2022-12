La cittadina di Sarzana è sotto choc per la scomparsa di un ragazzo di 12 anni. Il padre lo ha trovato senza vita nel letto: qualcosa di inspiegabile e ora sarà l’autopsia a stabilire le reali cause del decesso di Giulio, 12 anni. La Val di Magra è in lutto per la sua scomparsa: davvero inspiegabile quello che è accaduto all’adolescente ligure. Era andato a letto senza nessun problema e la tragedia è avvenuta di notte. Quando suo padre, il mattino successivo, ha provato a svegliarlo per la colazione, il ragazzo non si muoveva. Allora ha provato a scuoterlo, ma nulla da fare anche in questo caso.

Quindi la macabra scoperta: Giulio era morto nel letto. Immediata la chiamata al 118 per allertare i soccorsi e provare a salvare la vita al 12enne, ma nulla da fare. Il ragazzino era già morto da ore probabilmente per un malore e adesso saranno gli accertamenti medico legali a determinare le cause del decesso di Giulio, 12 anni. La sua storia è stata raccontata dal quotidiano Il Secolo XIX e si legge che era un ragazzo molto conosciuto nella zona e aveva tante passioni: da tempo, infatti, dedicava i suoi podcast ai miti greci.

Sarzana, Giulio morto nel sonno a 12 anni

Un dramma che ha colpito l’intera famiglia e tutta la comunità della Val di Magra. Parenti e amici si sono stretti attorno ai genitori. Sul luogo della tragedia anche il medico legale. Ancora da chiarire l’esatta causa della morte. Giulio era molto conosciuto in Val di Magra, grande appassionato di mitologia greca. La cerimonia laica si svolgerà sabato al centro sociale di Molicciara, scrive Primocanale.it.

La tragedia di Giulio segue quella di Massimiliano Stizzi, professore di 51 anni, è morto per un grave malore. Ha provato a lottare con tutte le sue forze in ospedale, dove era stato ricoverato d’urgenza dopo il malessere improvviso, ma tutti gli sforzi dei medici sono risultati inutili e lui si è spento per sempre. Un dolore enorme per l’intero istituto scolastico dove insegnava.

Il docente era molto amato e apprezzato: secondo quanto scritto dal sito Cronache Maceratesi, il 51enne era stato trasferito nel nosocomio di Civitanova, in provincia di Macerata, dove era giunto già in una situazione clinica disperata. E il brutto presagio si è rivelato realtà lunedì 5 dicembre, quando le sue condizioni sono ulteriormente peggiorate fino al sopraggiungere del suo decesso, che ha lasciato un vuoto incolmabile.