“Siamo sotto choc”. Malore improvviso, Elena muore in casa a 34 anni

Choc a Vicenza, una ragazza di 34 anni è stata trovata morta in casa: si tratta di Elena Cissoni ex modella (nel 2007 aveva partecipato a Italia’s next top model su Sky). A quanto si apprende la giovane donna stava trascorrendo qualche giorno a Pove del Grappa, nel Vicentino, per far visita ai genitori. Scrive il Messaggero come “sono stati proprio madre e padre, al rientro da una commissione, a trovarla senza vita, distesa sul pavimento del bagno, nella casa di famiglia. Subito hanno lanciato l’allarme al 118, ma ogni soccorso è stato vano”.



A quanto sembra la causa del decesso sarebbe da attribuire ad un malore. I carabinieri hanno comunque presentato un rapporto alla Procura di Vicenza, che ha disposto l’effettuazione dell’autopsia. Chi conosceva Elena parla di una “bravissima persona, perla rara”, capace di restare “umile e gentile” pur avendo conosciuto la ribalta della passerella.

Scrive il Corriere della Sera come: “Vincenzo Cisonni, padre della modella scomparsa, è molto conosciuto in zona perché dal ’75 al 1980 era stato sindaco di Valstagna, ora frazione della vicina Valbrenta. Il sindaco di Pove del Grappa, Francesco Dal Monte, ha espresso ai coniugi Cisonni il cordoglio della comunità: «Una vera e propria tragedia senza senso. Elena era troppo giovane per morire. Tutta l’amministrazione è vicina nel dolore della famiglia»”.



L’arresto cardiaco improvviso si verifica a causa di un’aritmia quando il cuore batte a un ritmo così elevato da cominciare a vibrare, cessando di pompare il sangue al corpo e al cervello. In assenza di un immediato intervento, può portare al decesso nell’arco di pochi minuti. I sintomi dell’infarto fulminante insorgono in maniera repentina.



Dolore al petto, senso di stordimento, vertigini, sudorazione, fiato corto, nausea, vomito, senso d’ansia travolgente ecc. Data la velocità con cui può dar luogo a complicanze fatali per il paziente, l’infarto fulminante richiede una diagnosi e un trattamento immediati.