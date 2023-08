Tragedia a Otranto dove un ragazzo di 30 anni, Leonardo Cremonesi, è morto all’improvviso davanti alla fidanzata. A quanto di apprende sabato mattina, 26 agosto, poco prima delle 11 la coppia stava facendo colazione in un appartamento adibito a bed and breakfast di via Madonna del Passo, quando si è verificato il dramma. A chiamare i soccorsi è stata la compagna della vittima che avviato il massaggio cardiaco in attesa dei soccorsi.

Soccorsi che sono arrivati poco dopo. Il personale medico del 118 ha tentato delle disperate manovre di rianimazione che, purtroppo, si sono rivelate vane. Per il 30enne, non vi è stato più nulla da fare. Racconta Today come la ragazza sia stata intanto accompagnata in ospedale per controlli, in stato di shock. Sul luogo sono intanto accorsi anche i carabinieri della stazione idruntina.





Otranto, malore in vacanza 30enne muore davanti alla fidanzata

Al termine dell’ispezione cadaverica esterna, eseguita dal medico legale, la salma del 30enne è stata restituita ai famigliari per l’ultimo, doloroso saluto. Leonardo Cremonesi, che viveva a Pieve Fassiraga in provincia di Lodi, era molto conosciuto nel suo paese e a Cornegliano Laudense, dove militava tra le fila della Superga. Aveva giocato anche nel Fissiraga.

L’infarto fulminante è una grave forma di attacco di cuore, che – a seguito dell’ostruzione di una delle due coronarie principali – interessa un’area estesa di tessuto muscolare cardiaco; da ciò deriva un’alta probabilità di morte improvvisa della persona colpita. In genere, a causare gli episodi di infarto fulminante è un embolo derivante da un trombo o un ateroma; più raramente, è uno spasmo coronarico.

I sintomi dell’infarto fulminante insorgono in maniera repentina e, di solito, consistono in: dolore al petto, senso di stordimento, vertigini, sudorazione, fiato corto, nausea, vomito, senso d’ansia travolgente ecc. Data la velocità con cui può dar luogo a complicanze fatali per il paziente, l’infarto fulminante richiede una diagnosi e un trattamento immediati.