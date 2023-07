Tragedia a Pescara, un ragazzo di 16 anni Alessandro Cerritelli è morto vittima di un malore improvviso. Il dramma nel pomeriggio di ieri, subito dopo pranzo. A quanto scrivono i media locali il ragazzo era impegnato in alcune incombenze domestiche in giardino quando avrebbe accusato il malore che gli è costato la vita. A trovare il corpo del giovane è stata la nonna che non vedendolo tornare era andato a cercarlo, purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare.

>“Ti ho lasciata sola”. Il dramma di Emilio Fede. Dopo l’idea del suicidio vuole tornare il marito che non è mai stato: “Oggi vi parlerò di mia moglie”. E in questa lunga confessione cerca il modo di chiedere scusa per i suoi errori

Una volta arrivati i medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Sul corpo del 16enne verrà, con molta probabilità, eseguita l’autopsia per capire le cause della morte. “Alessandro era un ragazzo studioso ed amichevole. In tanti in paese lo ricordano per le sue doti di bravissimo ragazzo. Non ancora fissata la data del funerale”.





Pescara, malore in casa muore il 16enne Alessandro Cerritelli

L’età media delle persone colpite da infarto negli ultimi anni si è abbassata notevolmente, il dato infatti, scende dai 64 ai 60 anni di età. Tuttavia, la casistica degli under 50 vittime di attacco di cuore è sempre più ampia. L’infarto è una di quelle malattie che colpisce senza troppi preavvisi, o meglio, bisogna essere bravi ad anticiparne i sintomi, magari e soprattutto, grazie ad una prevenzione mirata.

In Italia sono decine di migliaia le persone che ogni anno muoiono per infarto miocardico acuto. Le placche ateromasiche si formano precocemente soprattutto con l’avanzare dell’età, aumentando progressivamente di spessore nel corso dei mesi, tuttavia nella fase iniziale senza dare sintomatologia ben definita. In una fase più tardiva poi, insorgono le cardiopatie acute.

L’infarto miocardico nel bambino accade quando c’è una origine anomala delle arterie coronarie. Un’altra patologia che può dare un infarto miocardico nel bambino è la malattia di Kawasaki che si presume avere un’origine virale. In quel caso ci sono sintomi precisi: febbre, esantema e la formazione di aneurismi sulle arterie coronarie.