Malore improvviso in casa, Marta muore a 20 anni sotto gli occhi dei genitori

Terribile notizia in Piemonte. Marta Allegra è morta per un malore in provincia di Novara, precisamente nel comune di Briga Novarese. Improvvisamente la ragazza, che aveva solamente 20 anni, ha accusato un malessere che non le ha lasciato via di scampo. Ha subito manifestato problemi di salute davanti ai suoi genitori, che preoccupati hanno immediatamente contattato il 118 giunto prontamente sul posto. Ma nonostante gli sforzi di medici e infermieri il suo decesso è stato inevitabile.

Marta Allegra è così morta per un malore, senza che nulla facesse presagire tutto questo. La madre e il padre sono ovviamente rimasti sconvolti da un dramma, che ha distrutto un’intera famiglia. Lascia anche una sorella, Sofia, straziata dal dolore. Secondo quanto riferito dal sito Novara Today, i sanitari hanno anche allertato l’elisoccorso per trasferire d’urgenza in ospedale la 20enne, ma tutti i tentativi di tenerla viva sono stati vani e alla fine si è solamente constatata la sua precoce dipartita.

Marta Allegra morta per un malore in provincia di Novara

Marta Allegra è purtroppo morta per un malore, che l’ha colpita esattamente all’interno della sua abitazione. Resta da capire quale possa essere stata l’origine della sua inaspettata morte. Novara Today ha anche aggiunto che la 20enne era andata nell’istituto scolastico Don Bosco di Borgomanero, esattamente al liceo classico. Per quanto riguarda la sua vita lavorativa, prestava servizio in una società di vigilanza, la Vedetta 2 Mondialpol, situata nello stesso paese in provincia di Novara.

Il decesso di Marta Allegra si è registrato il 26 dicembre, nel giorno di festa dedicato a Santo Stefano. Disposta l’autopsia sul cadavere della giovane vittima, che dovrà accertare le ragioni ufficiali della scomparsa. Viveva nel comune di Briga con i suoi genitori e solamente il giorno prima della sua morte, a Natale, si era recata nella chiesa dei salesiani dove era stata molto attiva negli ultimi anni per prendere parte al coro per la messa natalizia. Poi il giorno dopo la notizia più brutta che potesse giungere.

