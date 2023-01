Immane tragedia a Pordenone e in tutto il nord-est italiano, dove era conosciuta e apprezzata. Antonella Moretti è morta improvvisamente, lasciando tutti sgomenti. La donna aveva 58 anni e da alcuni giorni aveva manifestato qualche problema di natura fisica, ma mai avrebbe immaginato che fosse un’avvisaglia terribile di ciò che le stava per succedere. Pare che avesse mal di schiena, come confermato dall’ex marito Piergiovanni, e da lì in poi la situazione è repentinamente degenerata fino al suo decesso.

All’interno dell’ospedale Santa Maria degli Angeli, situato a Pordenone, Antonella Moretti è morta lasciando tutti nella disperazione più totale. A piangerla è soprattutto suo figlio, costretto ad andare avanti senza la preziosa figura della madre. Se n’è andata per sempre nella giornata di venerdì 13 gennaio e quindi il suo ricovero urgente nel nosocomio non è stato utile a salvarle la vita. A raccontare cosa è capitato alla sfortunata 58enne è stato proprio l’ex coniuge, affranto dal dolore.

Pordenone, Antonella Moretti morta in pochi giorni a 58 anni

Pordenone e il nord-est della penisola sono sconvolti per l’addio ad Antonella Moretti, morta dopo aver lottato per alcuni giorni. Lei era molto nota per essere un’affermata imprenditrice e presidente di Marevivo Veneto. Queste le parole dell’ex marito: “Aveva da qualche giorno uno strano mal di schiena, aveva fatto approfondimenti medici. Non c’è stato il tempo di capire che avesse una malattia, il male è stato fulminante”. E un’altra persona che la conosceva ha aggiunto: “Impossibile pensare che una donna formidabile come te se ne sia andata così presto e all’improvviso”.

Per darle l’ultimo saluto bisognerà aspettare lunedì 16 gennaio, quando si celebreranno i funerali all’interno della chiesa di San Giorgio. A dirle addio sui social anche la pagina ufficiale di Marevivo Veneto: “Ancora increduli e con una tristezza nel cuore profonda come gli oceani che lei tanto amava, comunichiamo l’improvvisa e prematura scomparsa della nostra Presidente Antonella Moretti. Certi che da lassù continuerà a vegliare sui nostri mari, ci stringiamo al dolore del figlio Giacomo e di tutti i suoi cari”.

E poi Marevivo Veneto ha scritto ancora in un articolo: “Eravamo tutti a conoscenza che in quel territorio meraviglioso del nostro Paese una guerrigliera appassionata e irrefrenabile portava avanti con determinazione e professionalità la bandiera azzurra con i nostri delfini. Troppo presto sei stata chiamata a intraprendere un nuovo lungo percorso. Cara amica, con dolore e immensa gratitudine, la Famiglia Marevivo ti augura buon viaggio”.