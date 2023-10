Negli ampi spazi della Fiera di Roma ritorna l’appuntamento con l’innovazione tecnologica e digitale: dal 20 al 22 ottobre si svolge “Maker Faire Rome 2023 – The European Edition”, evento promosso e organizzato dalla Camera di Commercio di Roma e giunto all’XI edizione. All’interno dei 7 padiglioni non può mancare Eni, che per il 10° anno consecutivo si conferma Main Partner di Maker Faire Rome 2023 e che invita giovani, famiglie e aziende a esplorare le diverse anime della transizione energetica.

Un percorso esperienziale per vivere l’innovazione tecnologica

Uno stand di oltre 600 mq per raccontare il percorso di trasformazione di Eni e la sua idea di energia, attraverso una serie di installazioni esperienziali: il Maker Faire Rome 2023 quest’anno vuole proprio stupire. Per i visitatori è previsto un viaggio nel mondo dell’innovazione tecnologica, per scoprire e sperimentare soluzioni, servizi e prodotti da scegliere e utilizzare in maniera adeguata. Il filo conduttore dell’intero percorso è esplicitato da un’installazione interattiva, posta al centro dello spazio, che sprona i visitatori a “guardare le cose con occhi nuovi, cambiando così le proprie prospettive”.





“To Zero Together” racchiude l’impegno di Eni nel raggiungere la neutralità carbonica entro il 2050 attraverso la decarbonizzazione dei processi e dei prodotti, con progetti concreti e complementari che si fanno forza l’uno con l’altro e contribuiscono a rendere sempre più vicino l’obiettivo prefissato.



Forme di Energia: le isole di Eni

Lo spazio espositivo “Forme di Energia” è composto da 5 isole connesse a diverse forme di energia, alcune già in uso e altre che verranno.

Plenitude è dedicata all’esplorazione della grande potenza dell’ energia eolica , una risorsa preziosa e rinnovabile .

è dedicata all’esplorazione della grande potenza dell’ , una risorsa preziosa e . Enilive ( Eni Sustainable Mobility ) racconta i successi della nuova mobilità che sfrutta anche il potenziale del biocarburante HVO (olio vegetale idrogenato) attraverso un modello di economia circolare e il car sharing Enjoy .

( ) racconta i successi della che sfrutta anche il potenziale del (olio vegetale idrogenato) attraverso un modello di e il . Versalis , società chimica di Eni, coinvolge il pubblico illustrando le dinamiche del riciclo meccanico e chimico delle plastiche e le differenze tra le due tecnologie.

, società chimica di Eni, coinvolge il pubblico illustrando le dinamiche del e le differenze tra le due tecnologie. Il modellino di un Tokamak illustra il meccanismo della fusione a confinamento magnetico , una nuova frontiera per la produzione di energia sicura, pulita e virtualmente illimitata.

illustra il meccanismo della , una nuova frontiera per la produzione di energia sicura, pulita e virtualmente illimitata. Con il metaverso si potranno visitare virtualmente laboratori e centri di eccellenza Eni, per cogliere come il processo di decarbonizzazione sia vivo e in trasformazione.

Al #MFR2023 la transizione energetica non è un concetto astratto, ma un viaggio suggestivo che incuriosisce e appassiona. Esplorando le diverse isole il visitatore può percepire l’importanza dello sviluppo di tecnologie sempre più avanzate e della loro applicazione concreta nel realizzare le forme di energia di oggi e di domani.

Come partecipare

Per partecipare a Maker Faire Rome 2023 – The European Edition acquistare i biglietti sul sito www.makerfairerome.eu