Tragedia nella provincia di Catania, dove una bambina di appena sette mesi ha perso la vita in circostanze drammatiche. È accaduto a Misterbianco, dove secondo le prime ricostruzioni la neonata sarebbe stata lanciata dal balcone della propria abitazione dalla madre. La scena, sconvolgente, ha immediatamente richiamato l’attenzione dei vicini che hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i carabinieri e i sanitari del 118, ma per la piccola non c’è stato nulla da fare.

La neonata è stata trasportata d’urgenza in ospedale a Catania, ma i soccorritori ritengono che fosse già priva di vita prima di giungere al pronto soccorso. L’impatto con l’asfalto non le avrebbe lasciato scampo. Il dramma si è consumato in pochi istanti e in una dinamica che, secondo gli inquirenti, lascia pochi dubbi sulla matrice volontaria del gesto. La madre, che avrebbe lanciato la figlia dal balcone, è stata fermata dai carabinieri che l’hanno immediatamente presa in consegna.

Neonata lanciata giù dal balcone dalla madre: morta

Secondo le prime informazioni raccolte, la donna soffriva da tempo di disturbi depressivi, e questo elemento è ora al vaglio degli investigatori. La sua condizione psicologica potrebbe avere avuto un ruolo determinante nel gesto, che appare tanto inspiegabile quanto devastante. Anche il padre della bambina ha avuto bisogno di assistenza medica: sotto shock per l’accaduto, è stato anch’egli trasportato in ospedale da un’altra ambulanza intervenuta sul posto.

La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta per chiarire le responsabilità e comprendere il contesto in cui è maturato l’episodio. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire nel dettaglio le ultime ore prima della tragedia, raccogliendo testimonianze e valutando le condizioni familiari e sanitarie della donna. Non si esclude che nelle prossime ore venga disposta una perizia psichiatrica.

Il dramma ha sconvolto la comunità di Misterbianco, lasciando sgomenti i vicini di casa e l’intero quartiere. “Sembrava una famiglia tranquilla, non avevamo mai sentito nulla di strano”, ha raccontato una residente. Ma dietro quella normalità apparente, si nascondeva evidentemente un malessere profondo. Ora l’indagine dovrà fare luce sulle responsabilità e sulle eventuali mancanze nel supporto alla madre, per evitare che una tragedia del genere possa ripetersi.