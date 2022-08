Morire per un tragico errore automobilistico. Quanto volte è già capitato? Quanto volte capiterà di nuovo? Madre e 5 figli tutti morti sull’autostrada. Ma cosa è successo? Sembra che un’automobile avvia imboccato l’autostrada contromano e colpito in pieno il mini van in cui viaggiava la mamma 31enne insieme ai suoi cinque figli di età compresa tra i 5 e i 13 anni. Coinvolto anche il marito della donna, che è stato sbalzato fuori nell’impatto.

I due veicoli hanno poi preso fuoco e per tutti gli occupanti non c’è stato nulla da fare. Il bilancio è atroce: 7 vittime. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 2 del mattino di domenica nei pressi di Chicago, più precisamente sull’Interstate 90 vicino ad Hampshire, in Illinois. Le vittime sono la 22enne Jennifer Fernandez, alla guida dell’auto contromano, e la mamma Lauren Dobosz con i cinque figli: due 13enni, uno di 7 anni, uno di sei anni e uno di cinque anni.





Madre e 5 figli tutti morti sull’autostrada: cosa è successo

Il padre dei bambini, Thomas Dobosz, tuttavia sembra ancora vivo, anche se si trova in gravi condizioni in ospedale. Naturalmente la tragedia ha sconvolto la comunità di Owl Drive a Rolling Meadows, dove viveva la famiglia Dobosz, e sono centinaia i messaggi di cordoglio sui social che ricordano la giovane donna morta.

“Eri una bravissima mamma”, le scrivono amici e conoscenti. La polizia di stato ha detto che “per ragioni sconosciute” l’Acura stava viaggiando verso est nelle corsie in direzione ovest e ha colpito la parte anteriore del furgone. Entrambi i veicoli hanno poi preso fuoco. I vigili del fuoco del distretto antincendio dell’Hampshire sono intervenuti sul luogo dell’incidente alle 2:13.

The dead included Lauren Dobosz, 31, of Rolling Meadows, and five children: two 13-year-old girls, a 7-year-old boy, a 6-year-old boy, and a 5-year-old girl. Their names have not been released. https://t.co/PmR1ujgrRA — FOX 32 News (@fox32news) July 31, 2022

Tutte le corsie in direzione ovest della I-90 vicino al miglio 33 sono state chiuse per le indagini. Le indagini sono condotte dalla Polizia di Stato dell’Illinois. Anche l’ufficio del medico legale della contea di McHenry si sta occupando del caso, tuttavia tutti hanno affermato che al momento non verranno rilasciate ulteriori informazioni.

