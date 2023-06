Si parla ancora del caso di Giulia Tramontano, la 29enne vittima del suo fidanzato, Alessandro Impagnatiello, che l’ha uccisa a coltellate nel loro appartamento a Senago, in provincia di Milano. La 29enne, originaria di Sant’Antimo, è stata usccisa la sera di sabato 27 maggio dal suo convivente che ha poi nascosto il corpo per quattro giorni inscenando la sua scomparsa. Nei giorni successivi Alessandro Impagnatiello ha confessato ed è stato arrestato. Il barista e compagno di Giulia Tramontano aveva un’altra relazione.

Alessandro Impagnatiello, che lavorava all’Armani bar di Milano, aveva una vita parallela ed era fidanzato anche con una collega 23enne italo-americana. Giulia Tramontano era incinta di sette mesi e portava in grembo suo figlio Thiago, morto anche lui a seguito del terribile omicidio. Il barman aveva una relazione un’altra ragazza che non era a conoscenza di Giulia. Scoperta l’esistenza di Giulia, l’altra fidanzata del barman l’ha contattata per metterla a corrente della sua relazione con Alessandro. Un incontro molto pacifico tra le due, tanto che la 23enne si era messa d’accordo con Giulia per risentirsi poco dopo.

Giulia Tramontano, cosa rischia la madre di Alessandro Impagnatiello

Nel caso di Giulia Tramontano c’è un’altra donna, la madre di Alessandro Impagnatiello. Sabina Paulis ha parlato a La Vita in Diretta e ha detto che il figlio è “un mostro”, “deve dire tutta la verit”. Ma come riporta La Stampa, tra gli inquirenti ci sono forti dubbi sulla 54enne. La donna è entrata per prima nell’appartamento di via Novella, con il suo mazzo di chiavi e ha anche accompagnato il figlio in un bar per chiedere le immagini delle telecamere.

Ma cosa rischia la madre di Alessandro Impagnatiello? A fare chiarezza ci ha pensato l’avvocato penalista Guido Stampanoni Bassi in un articolo del Messaggero a firma Alessandro Rosi. “Per quanto attiene a eventuali profili di favoreggiamento, alla madre si applicherebbe una causa di non punibilità prevista nel nostro codice, secondo cui, per una serie di reati contro l’amministrazione della giustizia, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore”

E ancora: “La finalità di questa causa di non punibilità poggia sul riconoscimento della forza incoercibile degli affetti familiari che esclude, in casi come questi, la rilevanza penale della condotta (in quanto sarebbe inesigibile la condotta conforme alla norma) Il discorso sarebbe diverso qualora – sempre ragionando in astratto – dovesse emergere una responsabilità di altri “complici” per reati diversi da quelli contro l’amministrazione della giustizia”, ha spiegato al Messaggero l’avvocato Guido Stampanoni Bassi.