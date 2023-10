Un’immane tragedia ha colpito il mondo dei social. Mister Pella Pazzo, così lo conoscevano tutti in particolar modo su TikTok, è morto a soli 40 anni. Un malore improvviso lo ha strappato via per sempre dall’affetto della sua famiglia, infatti l’uomo era sposato ed era padre di tre figli. Tutti sono rimasti sconcertati davanti a questo decesso inaspettato. Subito sul web la notizia ha cominciato a circolare, ma in un primo momento c’era chi avesse sperato fosse solo una fake news.

Invece era purtroppo tutto vero e Mister Pella Pazzo è morto per un malore ad Acerra, in provincia di Napoli, all’interno della clinica Villa dei Fiori dove era stato portato d’urgenza dopo il grave malessere. La sua dipartita ha avuto luogo nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre. Solo fino a poche ore prima della sua scomparsa, era stato attivo sui social e aveva registrato dei video insieme alla coniuge e ai suoi bambini.

Mister Pella Pazzo è morto per un malore a 40 anni

Mister Pella Pazzo era seguito da circa 1 milione e 700mila follower, che ora piangono per il suo addio. Secondo quanto ricostruito finora, sarebbe morto per un malore e per la precisione per un arresto cardiocircolatorio, come rivelato dal sito Fanpage che ha saputo la notizia da fonti attendibili. Classe 1983, nei giorni scorsi aveva avvisato i suoi fan di un suo ricovero in clinica perché non si era sentito bene. E i dottori gli avevano anche trovato una labirintite.

Il suo vero nome era Lorenzo Della Femine, noto non solo su TikTok ma anche per essere apparso in televisione nella trasmissione Fuori dal coro. Infatti, pare lui abitasse in una casa popolare di Casalnuovo in maniera non lecita avendo avuto uno sfratto. Distrutto dal dolore anche l’attore Massimo Cerbone, che ha voluto dedicargli un messaggio: “Ci siamo conosciuti sul set di Gomorra 5. Troppo presto per morire, buon viaggio Mister Pella Pazzo”.

Era amato, ma anche criticato per i suoi video audaci e a volte provocatori. Adorava il lusso, ma soprattutto faceva comparire sempre la sua amata famiglia nei suoi lavori social. Nelle scorse ore l’improvviso malore che ha tolto la vita al tiktoker napoletano.