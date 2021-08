Lutto nello sport, il campione ha perso la partita contro la malattia. Ha scritto pagine indelebili

Lutto nel mondo dello sport. Pochi mesi aveva festeggiato i suoi 60 anni. Il “Gigante buono”, come lo chiamavano ormai tutti, chiude per sempre i suoi occhi a causa di una malattia fulminante, scoperta solo una ventina di giorni fa. Il basket italiano piange la morte di Luca Silvestrin.

La sua carriera aveva avuto inizio proprio a Favaro, cuore pulsante per le giovani promesse del basket italiano. Impossibile non notare il grande talento di Luca, sicuramente alimentato dalla grande passione per la disciplina sportiva, e da un’energia inesauribile.

Un talento, quello di Luca, che subito è andato incontro alla contesa tra le grandi società di Varese e Bologna, poi la scelta del campione, quella di non allontanarsi troppo da casa, dunque di nuovo la Reyer di Tonino Zorzi.





Non ha mai arrestato la sua voglia di migliorare, ambizione che lo ha portato nel giro di poco tempo a proiettarsi ben oltre i confini di Venezia. Prima la Scavolini Pesaro, poi Forlì, Perugia, Udine e Livorno, sponda Allibert, e il ritorno a Pesaro. Ed era solo il 1989.

Una scalata verso il successo per Luca, culminata con la promozione A1, Torino e Vicenza, ma solo fino al 1995, quando ha poi deciso di fare ritorno alla Reyer di Frank Vitucci. Purtroppo un grave tumore ha spento per sempre la vita dell’ex cestista, ma il suo sarà un nome che mai la storia del basket italiano potrà mai a dimenticare.