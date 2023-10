È morto a Milano all’età di 37 anni e la notizia della sua scomparsa ha presto fatto il giro del web arrivando ad Artena, nel sud della provincia diRoma, sua città Natale. Sembra che sia morto per un malore, nella notte tra mercoledì e giovedì, ma la notizia non è stata confermata. Tanti, tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sulle sue pagine social.

“Della mia vita ho sempre dato molto più importanza alle persone che mi facevo sentire di meno… Ancora adesso ho timore del giudizio degli altri.. E preferisco scappare in me stesso che trovare la luce attraverso quelle persone che mi stimano”, si presentava così sui suoi canali social spiegando la sua arte che lo aveva fatto arrivare anche in televisione.

Giacomo Roia, Giako Artmosfera morto a 37 anni

Giacomo Roia, Giako Artmosfera, l’artista di strada, originario di Artena nel Lazio, residente a Milano da diversi anni, è morto a 37 anni pare per un malore, notizia non ancora confermata. A Milano si esibiva nelle strade e nelle piazze in cui raccoglieva sempre tantissime persone, affascinate e catturate dalla sua meravigliosa arte delle bolle di sapone.

Grazie alla sua arte, Giako Artmosfera era arrivato in televisione, precisamente in Rai, dove aveva partecipato alla trasmissione “Dalla strada al palco”. In occasione della partecipazione al programma Rai, Giacomo Roia aveva spiegato che non era facile vivere con l’arte naturalmente, “la strada è l’unico palco che hai e quindi vai e lo usi”.

Giacomo Roia lascia un bimbo di tre anni, Ettore, che definiva il suo “pezzo d’arte più bello”. Proprio dopo la nascita del figlio, Giako aveva deciso di non viaggiare più per il mondo e stabilirsi nella capitale lombarda. “Sono tornato perché l’Italia è il mio paese e quindi ho qualcosa d’importante da fare anche qua”, diceva l’artista di strada. Sul corpo dell’artista verrà effettuata l’autopsia nei prossimi giorni.