Lutto nel mondo del giornalismo italiano. Sportiva e grande tifosa della Roma, la giornalista italiana lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti. La notizia della scomparsa avvenuta all’età di 59 anni sconvolge e si diffonde rapidamente: “Ciao Alessandra, ci stringiamo tutti alla tua famiglia con affetto grande” si legge sul sito del Corriere dello Sport, che informa dell’allestimento della camera ardente presso il Campus Biomedico di Roma, e dell’ultimo saluto alla Chiesetta San Nicola di Bari al Borghetto dei Pescatori di Ostia, via delle Quinqueremi 104.

Alessandra Bianchi muore a 59 anni, il triste annuncio della scomparsa. Il silenzio si diffonde tra i corridoi della redazione e ne cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. Ambasciatrice del calcio italiano in Francia e grande professionista nel mondo della comunicazione. Dagli incarichi per la Lega Pro a quelli per L’Equipe, l’Equipe du Dimanche su Canal +, le Parisien e Rmc.

Alessandra Bianchi muore a 59 anni, il triste annuncio della scomparsa

“Ci ha lasciato Alessandra Bianchi. Collega, giornalista di grande valore, persona straordinaria, ha lavorato per quattro anni nell’area comunicazione di Lega Pro. Sei sempre stata una collega disponibile all’aiuto e hai sempre messo a nostra disposizione le tue capacità. In ognuno di noi rivivono tanti ricordi che non verranno mai meno: quelli legati al lavoro e quelli delle tue tante passioni: il giornalismo, la Roma, i libri, Parigi, Modigliani”.

E ancora: “Ti sei contraddistinta sempre nello svolgere i tuoi impegni con serietà e disponibilità. Il tuo ricordo e le nostre risate saranno vivi per sempre. Ciao Alessandra, ci mancherai. Alla famiglia Bianchi, in questo difficile momento, giungano le più sincere e sentite condoglianze del presidente Matteo Marani e di tutta la Lega Pro”, recita la nota diffusa sul sito della Lega Pro.

Mort d’Alessandra Bianchi, ancienne chroniqueuse de « L’Équipe du dimanche » sur Canal +

Mort d'Alessandra Bianchi, ancienne chroniqueuse de « L'Équipe du dimanche » sur Canal +

Alessandra Bianchi, ambassadrice du football italien notamment passée par Canal+ (L'Équipe du dimanche), RMC et L'Équipe, est décédée. 🕊️🙏



Nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.

Forse per motivi di pricacy,, non sono stati resi noti i motivi e le cause che hanno condotto la gionalista al decesso. Giornalista di successo, ma anche molto discreta in merito alla propria vita personale, Alessandra nel gennaio 1999 viene assunta dal giornale al cui timone è il compianto Mario Sconcerti. Cinque anni, attraversando le direzioni del secondo Cucci, di Xavier Jacobelli e del primo Alessandro Vocalelli.