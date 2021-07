Lutto nel cast dell’Amica Geniale. L’auto travolta dal tir, Chiara Pepe muore a 32 anni

Grave lutto ha colpito il cast de ‘L’Amica geniale’, la serie televisiva italo-statunitense creata da Saverio Costanzo, trasposizione dell’omonima serie di romanzi di Elena Ferrante. La terza stagione, basata su Storia di chi fugge e di chi resta, terzo romanzo della tetralogia, è stata ufficialmente confermata per i primi mesi del 2022 o la fine dell’anno, con otto episodi, mentre è in pre-produzione anche l’ultima stagione di otto episodi, tratto dall’ultimo libro della tetralogia Storia della bambina perduta.

Chiara Pepe, 32enne originaria di Battipaglia, è morta a seguito di un incidente stradale avvenuto mercoledì 30 giugno sulla A1 all’altezza di Cassino. La sua automobile si è scontrata con un tir e si è ribaltata e per Chiara Pepe non c’è stato niente da fare. Secondo quanto ricostruiscono i quotidiani locali l’auto sulla quale viaggiava la 32enne è stata tamponata da un tir, si è ribaltata e la donna è stata sbalzata fuori dall’abitacolo.

Sul posto sono intervenuti il personale sanitario con un’autoambulanza per prestarle i primi soccorsi. I traumi riportati durante il violento impatto con il mezzo pesanti erano troppo gravi e dopo aver provato a rianimarla agli operatori del 118 non è rimasto altro che constatare il decesso della ragazza. Chiara Pepe lavorava come make-up per produzioni teatrali e cinematografiche ed era impegnata sul set dell’Amica geniale.





Il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha dedicato un post social alla ragazza: “Esprimo il profondo cordoglio mio personale e della Civica Amministrazione per la tragica scomparsa della 32enne Chiara Pepe, vittima di un mortale incidente stradale. Un abbraccio di fraterna solidarietà alla mamma Maria, al papà Vicente, ai fratelli ed a quanti l’hanno conosciuta ed amata”.

E ancora: “Chiara era una donna speciale. Un’artista a 360 gradi che è riuscita a trasmettere a tutti noi straordinarie emozioni. Sublime corista, illustratrice geniale, make up artist apprezzata sui set de L’amica geniale e Mina Settembre. Addio Chiara, volata in cielo, grazie per averci donato la scintilla della tua arte che continuerà a riscaldare i nostri cuori. Fin d’ora assumiamo l’impegno di dedicare alla memoria di Chiara Pepe una delle prossime rassegne corale che, con il maestro Vicente Pepe, organizzeremo in città”.