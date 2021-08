“Addio alla signora della moda italiana”. Solo un anno fa la scoperta della malattia, oggi la triste notizia. Aveva 51 anni

Si è spenta a 51 anni dopo aver lottato contro un male che ha scoperto lo scorso anno. Dopo la scoperta della malattia aveva immediatamente seguito delle cure che, tuttavia, non sono riuscite a salvarla. Negli ultimi giorni si era aggravata ed è stata ricoverata all’ospedale di Olbia dove poi è morta. Il mondo della moda milanese piange la scomparsa di Sabrina Boldrocchi, erede di una delle più importanti famiglie della città.

Temperamento vulcanico e carismatico, Sabrina Boldrocchi era molto amata e conosciuta a Milano. Partner della società Fashion & Retail, aveva una grande competenza nel settore del fashion. Immobiliarista di lusso e moda, mediatrice internazionale di operazioni immobiliari di altissimo livello era molto nota nel capoluogo meneghino, come si legge sul Corriere della sera. Ma la cosa che più ricorda chi l’ha conosciuta è che dietro l’immagine di donna di affari e di successo Sabrina era una persona ospitale e gentile, piena di amici che oggi la ricordano per la sua generosità.

Sabrina Boldrocchi condivideva tutto con le persone che amava: erano famose le sue feste a Porto Rotondo in Sardegna, un appuntamento mondano che chiudeva l’estate. Era una grande amante degli animali: per lei il suo cane Asia era come una figlia. “Non fa un passo senza di me”, amava ripetere agli amici. Anche quest’anno era voluta tornare a trascorrere le vacanze sull’isola nella sua seconda casa dove era apparsa più stanca e provata.





“Appena me la sento organizzerò una cena delle mie”, prometteva agli amici che l’hanno incontrata nelle scorse settimane. Poi improvvisamente la tragica notizia che ha portato fin dal mattino a mischiare messaggi di auguri e di sgomento e dolore: Sabrina Boldrocchi, per uno scherzo del destino, è morta proprio nel giorno del suo compleanno, scrive ancora il Corriere. Tutte le persone che le volevano bene sono rimaste incredule e senza parole.

Aveva ritrovato l’amore con il compagno Domenico Torchia, con cui stava progettando il futuro e che poche ore prima della morte le aveva fatto sui social gli auguri con la frase: “Io scelgo te”. Sabrina Boldrocchi era figlia unica e lascia sua madre Grazia e lo zio Massimo, titolare di una delle più importanti aziende con sedi in tutto il mondo, la OTMB (Officine Termo Meccaniche Boldrocchi), che nel 2009 ha festeggiato i 100 anni di storia.