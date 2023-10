Dolore terribile per il volto noto, che è stato costretto a fare i conti con un lutto gravissimo. Infatti, nelle scorse ore è morta sua moglie a soli 39 anni dopo aver vissuto uno dei momenti più belli della loro vita. La donna aveva partorito da pochi giorni il terzo figlio, ma poi le sue condizioni di salute sono peggiorate improvvisamente fino ad arrivare al suo decesso. E ora il marito vuole che si faccia chiarezza per capire le cause di questa dipartita e quindi le eventuali responsabilità.

Il sito Repubblica ha annunciato che questo volto noto, conosciuto da molti vip, dopo aver fatto i conti col lutto ha deciso di contattare il suo avvocato. Una volta morta sua moglie, ha presentato una querela e ha illustrato dettagliatamente quanto accaduto alla coniuge. Saranno i carabinieri ad avviare le indagini e a giungere ad una conclusione. Il racconto dell’uomo è straziante e nessuno riesce nemmeno ad immaginare la sua sofferenza.

Il volto noto, conosciuto dai vip, in lutto: è morta sua moglie

Ad essere addolorato è uno dei più famosi ristoratori della capitale Roma, apprezzato da tantissimi vip che hanno trascorso serate indimenticabili nel suo locale. Il volto noto, in lutto dopo che è morta sua moglie 39enne, ha fatto sapere: “Era incinta al nono mese, aspettando che nascesse nostra figlia dopo due maschi. Lei lamentava malessere consistente in dolore con prurito e sfogo al petto, nausea e stato di affanno“. Il 2 ottobre è nata la figlia, ma nei giorni successivi lo stato clinico della neo mamma si aggrava.

La donna, che si chiamava Pamela Pelle, avrebbe avuto anche delle perdite di sangue notevoli. Per i medici tutto sarebbe rientrato nella normalità e dunque acconsentono alle dimissioni della moglie di Vincenzo Rinaldi, general manager dell’attività commerciale Rinaldi al Quirinale. Ma il 7 ottobre la situazione precipita e lui è costretto a chiamare i soccorsi. Il racconto di lui è devastante: “Dopo averle praticato manovre di rianimazione, partivano con lei verso l’ospedale di Monterotondo. Poi usciva un medico e mi comunicava che purtroppo non c’era stato nulla da fare”.

Arrivata anche una nota dell’ospedale Gemelli di Roma, dove la donna era stata ricoverata precedentemente: “La morte della signora è avvenuta per cause naturali, non prevenibili né ricorrendo al prolungamento della ospedalizzazione, né ampliando il ventaglio della terapia prescritta a domicilio. I dati registrati nella cartella clinica non confermano, infine, la riferita copiosa perdita di sangue durante il parto”. Nel ristorante dove lavora Rinaldi sono stati clienti personaggi del calibro di Francesco Totti, Noemi Bocchi, Michela Quattrociocche e Guido Nanni. Ma Repubblica nomina anche intellettuali, politici e artisti, oltre a noti imprenditori.