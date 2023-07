È choc per la morte di un uomo di 45 anni, scomparso tre giorni dopo essersi sottoposto a un intervento dal dentista con anestesia a Brescia. Come riporta la stampa locale, il 45enne dipendente della Rai, si è sottoposto a un intervento in uno studio dentistico della città ma dopo lo scomparire dell’effetto della sedazione ha avuto un malore ed è stato trasportato in ospedale, dove è morto tre giorni dopo.

Dopo la morte dell’uomo la procura di Brescia ha aperto un’inchiesta. Come scrive il Giornale di Brescia, l’uomo ha avuto un malore quando è terminato l’effetto del sedativo utilizzato durante l’intervento, che prevedeva l’estrazione di alcuni denti e la successiva sostituzione mediante una protesi.

Luigi Floretta, dipendente Rai morto dopo un intervento ai denti

Luigi Floretta, dipendente Rai, è stato trasportato d’urgenza agli Spedali Civili di Brescia nel reparto di Rianimazione ma tre giorni dopo il ricovero è morto. Agli inquirenti la moglie del quarantacinquenne ha spiegato che il marito, dovendo fare alcune estrazioni con successivo impianto, aveva scelto la clinica perché praticava la sedazione e non la tradizionale anestesia locale.

Dopo la morte di Luigi Floretta, i carabinieri dei Nas hanno effettuato un sopralluogo nella clinica e hanno disposto il sequestro della cartella clinica e l‘autopsia per capire se l’uomo avesse qualche allergia ai farmaci utilizzati per la sedazione o al materiale utilizzato per l’impianto. La famiglia dell’uomo è sconvolta e chiede la verità. “Vogliamo sapere cosa è successo. Non riesco a credere che sia morto”, ha detto la moglie dell’uomo al Giornale di Brescia.

Come riporta QuiBrescia.it è stata la moglie di Floretta a rivolgersi ai carabinieri per chiedere di fare luce sulla morte del marito Luigi Floretta. L’operazione era stata programmata da mesi. Dopo l’intervenro odontoiatrico, l’uomo era stato trasferito in Rianimazione al Civile di Brescia dove è deceduto giovedì 30 giugno.