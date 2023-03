Una di quelle notizie che non si vorrebbero mai ricevere, un fulmine a ciel sereno che ha spezzato la tranquillità di quello che sembrava un giorno qualunque. A dare la notizia subito dopo la famiglia gli amici e colleghi che con lui lavoravano in radio. “Purtroppo la notizia della prematura scomparsa del nostro caro amico e collega, conduttor, ci lascia basiti e uniti nel dolore. Oggi tutte le trasmissioni sono sospese, ma andrà in onda il nostro tributo a Ivan con le repliche dei suoi programmi dalle ore 20.00”.



A quanto si apprende il conduttore, 51 anni, è stato trovato morto in casa: fatale, con molta probabilità, un infarto che non gli ha lasciato scampo. Un amico, Stefano Garzar in arte “Steve Giant”, racconta al Mattino di Padova come: “Era stato tra i fondatori della radio e da vent’anni era con noi e aveva sostenuto anche il progetto di rinascita della nostra radio. Aveva due trasmissioni: la prima “Terminus” era dedicata alla musica industriale”.

Addio Ivan Zollet, la voce di Radio base si è spenta all’improvviso



E ancora: “Mentre “Italiansky” proponeva un viaggio nella musica italiana tra artisti meteore, gruppi sconosciuti ai più, curiosità”. La scomparsa di Ivan Zollet ha aperto una ferita nella famiglia di Radio Base Venezia e dei suoi tantissimi ascoltatori. “Era stato tra i fondatori della radio e da vent’anni era con noi e aveva sostenuto anche il progetto di rinascita della nostra radio”, si legge sempre sul Mattino di Padova.



Sui social il dolore degli amici e delle amiche è di quelli pesanti, che lasciano il cuore gonfio di dolore. “Aveva iniziato con Radio Cooperativa agli fine degli anni ’80, quando avevamo la sede in via Castellana – ricorda Sergio Brunello, dell’Anpi -. Poi aveva continuato a lavorare nel settore, con Radio Base di Mestre. Era iscritto all’Anpi da una decina di anni e proprio recentemente aveva rinnovato la tessera”.



Per parecchi anni Ivan Zollet aveva fatto anche parte di complessi musicali, lo scorso febbraio aveva partecipato pure ad una puntata di “Cash or trash” sul Nove. “Noi abbiamo saputo la notizia domenica 26 dalla famiglia. Lo hanno trovato morto in casa e il dolore è grande”. I funerali si svolgeranno il prossimo 31 marzo.