Lutto nel mondo dell’imprenditoria italiana. Purtroppo il noto Dario Osella ha chiuso per sempre i suoi occhi all’età di 92 anni. La fondazione della nota azienda di formaggi è avvenuta nel lontano 1952 e da allora la passione, i sacrifici e la determinazione hanno portato a raccogliere i frutti migliori. E Dario, nel corso della sua esistenza, ha ringraziato nonno Giacomo per essere stato in grado di trasmettergli questa passione.

Dario Osella muore a 92 anni. “Dario Osella non è solo il fondatore delle Fattorie Osella, ne è il cuore pulsante, è colui che con passione e curiosità ha portato l’azienda ad essere ciò che è oggi”. Dopo la notizia del decesso, il Presidente della Regione Alberto Cirio ha voluto esprimere il suo profondo dispiacere.

Dario Osella muore a 92 anni. Il noto fondatore delle Fattorie Osella lascia un vuoto incolmabile nel cuore di tutti

“Il Piemonte si stringe alla famiglia e agli affetti di uno straordinario imprenditore, esempio di quella qualità e lungimiranza che nascono dal lavoro e dal contatto autentico con la propria terra e le proprie radici”. E ancora: “Forse proprio per questo le Fattorie Osella sono entrate a far parte del nostro immaginario, un luogo d’eccellenza e tradizione di cui Dario Osella, in tanti anni, ha reso parte anche tutti noi”.

Classe 1931, Dario Osella, originario di Caramagna Piemonte, ha appreso da nonno Giacomo l’amore per l’arte casearia. L’esempio di nonno Giacomo ha dunque portato lontano il nipote che nel 1952 ha pensato di avviare le attività del caseificio che tutt’oggi è attivo e conosciuto ovunque.

La Robiola Osella è solo uno dei numerosi prodotti conosciuti e apprezzati ormai da anni, contribuendo dunque a fare delle Fattorie Osella una realtà di eccellenza italiana. Dario ha dato tutto se stesso alla propria attività lavorativa e alla famiglia. Infatti l’imprenditore ha sposato nel 1958 Anna Carlotti con cui ha dato alla luce i figli Gino e Rossella.