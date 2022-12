Lutto nello spettacolo italiano: tv e cinema perdono una grande attrice

Se n’è andata a 74 anni, in punta di piedi nella sua Palermo, dopo una malattia brevissima che non le ha lasciato scampo, la notizia annunciata sui profili social di Miss Italia: “Con enorme tristezza annunciamo la scomparsa di Miss Italia 1966 Daniela Giordano. Dopo la vittoria della fascia a Salsomaggiore, intraprese una fortunata carriera cinematografica negli anni Settanta. La vogliamo ricordare con grande affetto, sorridente e felice insieme alle compagne Miss di quell’anno e anche con il nostro caro Enzo Mirigliani”.



“È unanimemente considerata una delle più belle Miss Italia della storia: ventenne, palermitana, studentessa con la passione per l’astronomia, Daniela Giordano debutta nel cinema e gira circa 80 film di vario genere. La patron e noi tutti ci stringiamo attorno alla famiglia”. Aveva 19 Daniela Giordano quando venne eletta Miss Italia.

Morta Daniela Giordano, unica Miss Italia palermitana



“Fu quella- scrive Repubblica – una porta d’ingresso nel mondo del cinema. Dall’esordio nel 1967 con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia come la bella Rosina in “I barbieri di Sicilia” è stata chiamata a recitare in oltre 50 film soprattutto negli anni Settanta. Ha interpretato vari ruoli in film western, storici e nelle commedie all’italiana tra cui “Vedo nudo” con Nino Manfredi e la regia di Dino Risi”.



Nei primi anni ottanta si allontanò dal mondo dello spettacolo e tornò in Sicilia dove si occupò di parapsicologia e ufologia. Nel 2015 ritornò al cinema con il film Erba Celeste in cui recitò nel ruolo della protagonista e, per la prima volta nella sua carriera, non venne doppiata. Racconta Il Giornale di Sicilia come Daniela fosse una donna dal “Carattere fermo e deciso, ha sempre mantenuto una grande riservatezza sulla sua vita privata”.



E ancora: “oltre 30 anni fa aveva sposato Emilio Latini, fotografo soprattutto di star e personaggi cinematografici. Daniela Giordano sarà cremata. Ha voluto che le sue ceneri fossero disperse nel mare di Mondello dove viveva e dove venne per la prima volta scelta come miss Palermo nello storico locale della Sirenetta”.