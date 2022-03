Grave lutto per Bruno Vespa, la notizia lo ha raggiunto pochi minuti fa

È morto improvvisamente, colpito da un malore, il giornalista Stefano Vespa, fratello di Bruno. Aveva 64 anni. Per ora Bruno Vespa non ha ancora rilasciato alcun commento al riguardo. Ha espresso pubblicamente cordoglio, invece, Giorgio Mulè. Il giornalista e sottosegretario alla Difesa ha confidato di aver avuto uno scambio di messaggi con Stefano solo pochi giorni fa.



A quanto si apprende Stefano Vespa è stato trovato morto nella sua casa di Roma, dove viveva da solo. Sul posto sono immediatamente arrivati i medici del personale sanitario del 118 dopo che i familiari si erano preoccupati perché l’uomo non rispondeva al telefono da diverse ore. Per entrare è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, che hanno forzato la porta dell’appartamento.



A tracciare un ricordo è il Corriere delle Sera che parla di una: “vita nella carta stampata fino ad approdare, in tempi recenti, al mondo del web”. “Stefano Vespa – si legge ancora sull’edizione on line del giornale – era nato il 25 aprile 1957 a L’Aquila, come il fratello uomo di punta e conduttore Rai, di dodici anni più grande”.







“Laureato in giurisprudenza, aveva lavorato per 23 anni al quotidiano romano Il Tempo , nel quale era entrato da collaboratore, fino a diventare caporedattore, e nel 2003 era passato al settimanale «Panorama», che ha lasciato nel 2015 da capo della redazione romana. Poi, andato in pensione, aveva continuato a scrivere per Formiche.net. Si era sempre occupato di politica, con approfondimenti sui temi della difesa e della sicurezza, ma anche, in incontri e convegni”.



“Di deontologia e del ruolo della carta stampata davanti all’avanzata di Internet e dell’informazione multimediale. Nel suo profilo Twitter, aveva dato risalto, oltre alla sua professione, alle due grandi passioni sportive: Giornalista, tennista (nc) emerito e milanista da metà anni Sessanta, aveva scritto Stefano Vespa, nel presentarsi sui social.