Lutto in casa Agnelli. I suoi occhi si chiudono per sempre all’età di 97 anni. Un vuoto incolmabile quello lasciato dal conte Pio Teodorani Fabbri, marito di Maria Sole Agnelli, una delle sorelle di Gianni Agnelli. Muore nella casa di Torre in Pietra, vicino a Roma, dove viveva con la moglie.

Secondo quanto appreso da Adnkronos, i funerali si terranno lunedì 17 gennaio, alle ore 15, nella chiesa di San Domenico a Cesena, città dove era nato il 23 marzo 1924. La salma sarà poi tumulata nella tomba di famiglia, nel cimitero urbano di Ponte Abbadesse.

“Siamo sempre stati orgogliosi della sua presenza – ricorda l’attuale presidente di HippoGroup Massimo Antoniacci –, il suo contributo si è rivelato prezioso in ogni occasione. Veniva da Roma appositamente per partecipare ai nostri consigli e quasi mai mancava al Campionato Europeo. Ci portava la sua esperienza di personalità di spicco della finanza, della politica, dell’imprenditoria e dell’agricoltura”.





Maria Sole Agnelli, 96 anni, è la quarta figlia di Edoardo Agnelli e di Virginia Bourbon del Monte e sorella di Gianni, Clara, Susanna, Giorgio, Cristiana e Umberto Agnelli. Convolò a nozze dapprima con il conte Ranieri Campello della Spina, dalla cui unione sono nati i figli Virginia, Argenta, Cintia e Bernardino. Poi, rimasta vedova, Maria Sole è convolata a nozze per la seconda volta con il conte Pio Teodorani Fabbri, da cui ha avuto il figlio Edoardo.

Per lunghi anni il conte Pio Teodorani Fabbri ha vestito la carica di presidente della Ifil, per poi diventare figura autorevole anche nel gruppo Confagricoltura, con a capo il presidente Augusto Calzolari, suo caro amico e consulente per la gestione dei numerosi fondi, poi affittati, che la famiglia possiede nel Cesenate.