Scomparsa di Luigi Musarò. La vicenda di Andrano ha colpito l’opinione pubblica. Ricerche estenuanti durate per ben 5 giorni e del 39enne pugliese alcuna traccia. L’uomo si sarebbe allontanato in auto, una Opel Corsa, dalla propria abitazione il 5 dicembre, poi diretto verso Castiglione d’Otranto. A lanciare l’allarme, la sorella che si è prontamente rivolta alla Caserma dei carabinieri di Tricase per denunciare la scomparsa del fratello.

Luigi Musarò è stato ritrovato. Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso un’intera comunità per ben 5 lunghi giorni. Fortunatamente la storia del 39enne di Andrano ha però un lieto fine. Dopo le ricerche prive di sosta, l’uomo sarebbe stato trovato in un’area boschiva di Andrano. A ritrovarlo, le squadre dei Vigili del fuoco e della Protezione civile che durante le ricerche hanno rintracciato prima la sua Opel Corsa poi il telefonino.

Luigi Musarò è stato ritrovato dopo 5 giorni di estenuanti ricerche

Una situazione apparsa dapprima preoccupante che lasciava presumere il peggio. Infatti proprio dentro l'auto dell'uomo, era stato rinvenuto uno smartphone da cui è emerso che poco prima di sparire l'uomo avrebbe cancellato il suo profilo Facebook. Sempre nell'abitacolo del mezzo, sono state trovate anche alcune lettere indirizzate ai familiari e alla fidanzata.

“Il 39enne avrebbe lasciato alla fidanzata di sempre, una ragazza di Ruffano, e alla famiglia. Sul contenuto c’è il massimo riserbo, ma farebbe temere il peggio”, si leggeva pochi giorni fa sulle pagine di LecceNews. E infatti l’ipotesi, alla luce dei ritrovamenti, era che Luigi avesse deciso di togliersi la vita. Ma fortunatamente la vicenda è andata diversamente. A segnalare la presenza del 39enne, il proprietario di un terreno situato poco distante dal luogo del ritrovamento dell’auto.

Le condizioni di salute di Luigi Musarò non sembrano essere gravi, ma l’uomo versa ovviamente ancora in uno stato confusionale. Il ritrovamento è avvenuto anche grazie all’aiuto di un cane dei vigili del fuoco. Non appena raggiunto dai soccorritori, Luigi è stato prontamente trasportato in ospedale per i dovuti accertamenti del caso.