“In terapia intensiva”. Choc nella politica italiana: il malore e d’urgenza in ospedale

Choc nella politica italiana. Finisce in terapia intensiva in seguito a un malore improvviso. In codice rosso presso la struttura ospedaliera di Padova. Il primo cittadino di Venezia si trovava a cena con amici a Borgoricco quando improvvisamente si è accasciato destando preoccupazione in tutti. Poi l’allarme e il trasferimento in ospedale.

Sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, 60 anni leader di Coraggio Italia, si trova ancora in osservazione presso il policlinico. Stado a quanto riferito dai medici, le condizioni di salute del primo cittadino della città lagunare non sarebbero gravi ma per precauzione i sanitari hanno preso la decisione di volerlo trattenere ancora nei locali ospedalieri per ulteriori accertamenti.





Con una nota la Direzione Generale dell’Azienda Ospedale-Università ha chiarito il quadro clinico: “Nella tarda serata di giovedì 24 marzo è stato ricoverato presso le strutture ospedaliere dell’Azienda il Sindaco della Città Metropolitana di Venezia, Luigi Brugnaro. Il paziente è giunto in pronto soccorso alle ore 23.02, in codice rosso. All’arrivo risultava cosciente, seppur provato da un evento acuto”.

“Dopo approfondimenti nelle strutture d’urgenza, una volta stabilizzatesi le condizioni cliniche, Brugnaro è stato trasferito poco prima delle 4 del mattino nel reparto di Terapia Intensiva, per motivi prudenziali. Sono in corso una serie di accertamenti ed esami per appurare la natura del malore”.

Un momento di allarme per i presenti alla cena quando il sindaco ha accusato il malore. Immediato l’allarme ai sanitari del 118 che hanno prontamente segnalato il caso in codice rosso. Nonostante la situazione versi una condizione di stabilità, sarebbero ancora in corso gli accertamenti e gli esami che andranno ad appurare la natura dell’improvviso malore che ha colto il 60enne. La notizia ha posto l’intera comunità in uno stato di forte preoccupazione.

“Tu sei un…”. Isola dei Famosi, Floriana non perdona: contro un altro naufrago. “Stavolta ti ho beccato”