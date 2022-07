Schianto in autostrada, Lucrezia muore a 27 anni: solo 3 giorni fa aveva festeggiato il compleanno

Tragedia in autostrada. La vittima aveva festeggiato i suoi 27 anni da pochi giorni. Lucrezia Natale era a bordo della Fiat 500 insieme ad altri tre amici. Il gruppo aveva deciso di andare al Jova Beach Party a Marina di Cerveteri, poi il dramma lungo la Roma-Civitavecchia.

Lucrezia Natale muore a 27 anni. La giovane vittima, romana ed ex studentessa dell’Arangio Ruiz, diplomata all’accademia Studio Cinema International, è morta sul colpo intorno alle 13:30. Un tamponamento a catena e per la 27enne appassionata di danza nessuna speranza.





Lucrezia Natale muore a 27 anni. Il tamponamento a catena dopo l’incendio

Da quanto si apprende, l’auto con a bordo il gruppo di quattro amici, è rimasta coinvolta in un tamponamento a catena probabilmente “causato anche dalla scarsa visibilità dovuta a un incendio a margine della carreggiata tra Maccarese e Fregene”, hanno spiegato fonti della polizia stradale che indaga, a RomaToday.

I tre amici sono rimasti feriti gravemente ma non sembrano essere in pericolo di vita. E sempre secondo quanto riferito da fonti di Autostrade, l’incendio sarebbe stato spento intorno alle 12, ovvero un’ora e mezza prima dell’incidente mortale. Il conducente di una Mercedes station wagon avrebbe perso il controllo del mezzo per scarsa visibilità scatenando una carambola.

Sarebbero quattro le vetture coinvolte nella dinamica dell’incidente che ha strappato via per sempre la vita di Lucrezia Natale. Ferito anche il conducente della Mercedes, tutt’ora ricoverato in ospedale all’Aurelia Hospital.

