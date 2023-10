Non c’è stato il lieto fine dopo la scomparsa di un dottore che stava tenendo tutti col fiato sospeso. Lucio Petronio è purtroppo stato trovato morto dai soccorritori e la sua famiglia è adesso distrutta dal dolore. Le ricerche sono durate quattro giorni, infatti la sparizione si era registrata venerdì 6 ottobre mentre il ritrovamento del corpo è avvenuto nella giornata del 10. A fornire maggiori informazioni è stato il Quotidiano di Puglia, dato che la vittima era originaria di Lecce.

Lucio Petrono è stato trovato morto in un torrente. Lui aveva sempre amato follemente fare escursioni in montagna e in questa circostanza aveva deciso di prendervi parte in compagnia di suo figlio. Ma quest’ultimo non è riuscito a ritrovare più il padre durante la loro avventura ed è tornato a valle, lanciando subito l’allarme. Le forze dell’ordine hanno iniziato a cercarlo dappertutto, fino alla tragica conclusione della vicenda.

Leggi anche: “È il corpo di Lorenzo”. Dopo ore di ricerche, ritrovato senza vita dai vigili del fuoco





Lucio Petronio è stato trovato morto: era sparito da 4 giorni

E dunque Lucio Petronio non ce l’ha fatta ed è stato trovato morto dai soccorritori sul Pollino. Il rinvenimento del cadavere c’è stato esattamente non lontano dal paese di San Severino Lucano (Potenza), vicino alle sorgenti del Frido a Mezzaluna Salice. Il medico, 70 anni, era stato in passato dirigente del centro di igiene mentale nella città di Lecce. Il Soccorso Alpino e Speleologico della Calabria ha pubblicato un post sui social per fare il punto su questo terribile ritrovamento.

Questa la nota ufficiale: “Si sono concluse in modo tragico le operazioni di ricerca del 70enne leccese Lucio Petronio, disperso nel Parco del Pollino da venerdì 6 ottobre. Nel pomeriggio il corpo senza vita dell’uomo è stato trovato nei pressi del Santuario di Madonna di Pollino. Impegnati, a supporto del CNSAS Basilicata, nelle ricerche e nel recupero della salma, tecnici della Stazione Alpina Pollino del Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS Calabria e del CNSAS Puglia. La salma è stata trasportata tramite una speciale barella da forra fino alla strada. Presenti Carabinieri, Carabinieri Forestali e Vigili del Fuoco. Il Soccorso Alpino e Speleologico Calabria si stringe al dolore dei familiari per la perdita del loro caro”.

Dopo la scomparsa del 70enne per prima cosa era stato individuato il suo cellulare e poi il figlio del dottore era stato ascoltato per cercare di ottenere informazioni utili, al fine di rintracciare Lucio Petronio. Si sperava potesse essere ancora in vita, ma purtroppo non è stato così.