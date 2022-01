Malore improvviso sulla pista da sci, per Luciano non c’è stato nulla da fare: è morto tra le mani dei medici

Un malore improvviso mentre stava sciando. Se ne è andato così, giovedì 27 gennaio, l’imprenditore Luciano Tonello, 70 anni, personaggio molto noto e amato nel trevigiano e non solo. Luciano si trovava sulle piste del Cermis, nella val di Fiemme, nel Trentino. Si stava divertendo con alcuni amici del Cai quando è stato colto da un malore. A nulla sono valsi i soccorsi.

L’uomo era conosciuto per aver fondato a Motta di Livenza nel 1969 la Tonello Fratelli insieme al fratello Pierantonio. Anche se nel 2015 aveva lasciato l’azienda nelle mani dei figli Federico e Alberto, Luciano non ha mai fatto venire meno la sua carica, la sua intraprendenza, la sua presenza in azienda. La grande umanità e il suo fortissimo legame con la famiglia l’hanno sempre accompagnato. Lascia la moglie Luciana e il figli di cui andava fiero.

A dare l’annuncio è stata su FB la ditta di famiglia: “Con profondo dolore e tristezza vi comunichiamo che ieri ci ha lasciato improvvisamente Luciano Tonello. Fondatore nel 1969 della Tonello Fratelli insieme al fratello Pier Antonio, Luciano ha sempre dimostrato la sua intraprendenza e responsabilità nei confronti della sua azienda e dei suoi collaboratori, con l’obiettivo di crescere e portare valore aggiunto al proprio lavoro”.





“Nonostante nel 2015 abbia passato la gestione dell’azienda ai figli Federico e Alberto la sua presenza non è mai mancata alla Tonello Fratelli. Un uomo di grande umanità e legatissimo alla sua amata moglie Luciana e ai figli di cui era orgoglioso. Lascerà un grandissimo vuoto”.

I funerali di Luciano Tonello saranno celebrati nella chiesa di San Bartolomeo a Camino di Oderzo, domani lunedì 31 gennaio, alle ore 14 e 30. Oggi, alle ore 18, presso la stessa chiesa sarà celebrato il Santo Rosario.