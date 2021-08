Ieri mattina Ludovica Tocchini aveva lasciato la sua casa a San Giuseppe di Montecarlo (Lucca). Era uscita senza dire nulla. Una giornata che sembrava normale e che invece portava dentro di sé il seme della disperazione. A lanciare l’allarme pare sia stata la famiglia, allarmata da non vederla rientrare. Per tutta la notte le ricerche sono andate avanti poi, poco fa, la terribile scoperta che ha tagliato le gambe a ogni speranza e gettato un paese nel lutto.



Il corpo di Ludovica Tocchini è stato ritrovato in un casolare abbandonato in via di Tappo a Badia Pozzeveri, sempre vicino Lucca. A trovare il corpo, appeso ad una corda, è stato Mario Sarti un abitante del paese che si era unito alle ricerche di Ludovica. La zona era già stata perlustrata in precedenza, ma solo stamattina l’uomo ha pensato di controllare l’interno del casolare abbandonato nell’ipotesi che la ragazza vi si fosse rifugiata per passare la notte.

Ludovica Tocchini, piange un paese intero



L’ipotesi è che la giovane si sia suicidata, ma al momento gli inquirenti non escludono altre piste. Subito è stata avvisata la famiglia e il padre della giovane, che si trovava impegnato nelle ricerche della figlia ed era insieme alla polizia municipale è stato tra i primi ad accorrere. Dal primo istante dopo la scomparsa la famiglia di Ludovica Tocchini aveva temuto il peggio per la giovane studentessa della facoltà di architettura.







Le ricerche si sono concentrate soprattutto su un’ampia fascia di territorio, che va ben oltre i confini di Montecarlo. L’abitazione da cui la ragazza è scomparsa è in località Turchetto, al confine con Porcari e Altopascio. Ed è soprattutto in quest’ultimo comune, in particolare nella zona di Badia Pozzeveri, che ieri fino a tarda sera era al lavoro anche la polizia municipale alla ricerca della giovane.



E alla fine è proprio lì che hanno trovato il corpo della ragazza. Purtroppo le ansie della famiglia e dei suoi amici hanno avuto un drammatico riscontro. Tantissimi i messaggi arrivati sui social. Dolore a cordoglio per una scomparsa che ha sconvolto l’intero paese.