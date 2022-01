“Come farò senza di te”. Impatto fatale, Luca muore a 19 anni: l’addio di mamma Glenda

Si chiamava Luca Ferro, aveva 19 anni e viveva a Verrua Savoia, in provincia di Torino, la vittima del tragico incidente avvenuto la sera di sabato 15 gennaio 2022 in località Mogol di Brusasco. Si è trattato di uno scontro frontale tra una Opel Corsa, che viaggiava in direzione di Brozolo, e una Volkswagen Passat, che procedeva verso Cavagnolo.

All’altezza dell’incrocio con via Case Sparse una delle due automobili ha invaso la corsia opposta e lo contro è stato inevitabile. Il 19enne che viaggiava a bordo dell’Opel Corsa e morto sul posto. Inutili i tentativi dei soccorritori della Croce Rossa intervenuti sul posto, Luca Ferro era già morto.

Il 44enne italiano di Brozolo a bordo dell’altra auto coinvolta nell’incidente è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Chivasso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Montanaro, Chivasso, Asti, Livorno Ferraris e Torino Stura e anche i soccorritori della Croce Rossa e i carabinieri del nucleo radiomobile di Chivasso e delle stazioni di Cavagnolo e Castiglione Torinese.





I vigli del fuoco hanno dovuto spegnere l’incendio che era divampato dal motore della Corsa. La vittima Luca Ferri viveva con i genitori e un fratello più piccolo. “Eri la mia spalla e adesso non so più come andare avanti… Sei il mio bambino… Non so vivere senza di te”, ha scritto la madre Glenda Pelizzari su Facebook.

Il ricordo anche della nell’Unisport Cavagnolo, società di basket con la quale Luca aveva giocato: “Non si è mai pronti per affrontare momenti come questi e non esistono le parole giuste per commentarli. Luca è stato parte della nostra famiglia e lo ricorderemo per sempre per la sua grande passione e per l’amore per la pallacanestro. Le nostre preghiere ed i nostri pensieri sono rivolti alla famiglia di Luca, ai suoi parenti ed ai suoi amici”.