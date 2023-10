Malore sul set per Luca Barbareschi, trasportato in elisoccorso all’ospedale: le sue condizioni

Grande paura per Luca Barbareschi. Il popolare attore e regista ha avuto un malore mercoledì 25 ottobre mentre si trovava alle Isole Eolie sul set per le riprese del suo ultimo film. Il produttore ed ex politico non si è sentito bene ed è stato necessario l’intervento dell’elicottero del serivizio di emergenza del 118. Barbareschi è stato subito trasportato al Policlinico di Messina.

Grande apprensione nei familiari e amici di Luca Barbareschi che ha accusato un malore. Le sue condizioni hanno preoccupato a tal punto da rendere necessaria la chiamata al 118. Quindi l’attore è stato elistrasportato in ospedale e qui sono stati fatti diversi accertamenti.

Leggi anche: “Sono stato gay”. L’attore italiano e personaggio tv esce allo scoperto e fa una confessione choc: “Cosa mi hanno fatto…”





Il ricovero in ospedale e poi il responso: come sta Barbareschi

Fortunatamente dopo alcuni controlli sono stati esclusi problemi gravi. Luca Barbareschi è stato quindi dimesso dal pronto soccorso dell’ospedale. Il 67enne ha poi fatto ritorno nell’arcipelago dove possiede una casa a Filicudi. L’attore ha già ripreso per il suo film a cui tiene evidentemente moltissimo. E familiari, amici e fan hanno potuto tirare un bel sospiro di sollievo.

Qualche tempo fa Luca Barbareschi aveva raccontato al Corriere della Sera l’abbandono da piccolo dalla madre, Maria Antonietta Hirsch. “Un giorno mi ha detto: ‘Scusa ma io mi sono stufata, me ne vado’. Avevo sei anni, si era innamorata di un altro uomo e si è portata via mia sorella di un anno dividendoci per sempre” le parole dell’attore.

“‘E io?’, dissi. Lei mi ha risposto: ‘Mica possiamo andare tutti in vacanza insieme…’. Era molto simpatica, spiritosa. Mi ha dato un libro, Cent’anni di solitudine, dicendomi di leggerlo. Per tutta la vita mi ha mandato un libro ogni due giorni. Al telefono diceva: ‘Sì sono via, sono a Copenaghen…’, ‘Sto andando in Egitto…’ e poi aggiungeva: ‘Ora cosa fai, piangi?’ ‘No, no, ciao mamma’”. Purtroppo Luca Barbareschi non ha più recuperato il rapporto con la madre: “Non volevo più vederla. Difendevo anche mio padre, lo vedevo piangere: gli mancava sua figlia. Bel casino, insomma”.

Grosso cane cade dal balcone e colpisce una 28enne incinta: choc in pieno centro