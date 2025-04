Saranno 133 i cardinali chiamati a eleggere il nuovo Papa nel Conclave che si aprirà il prossimo 7 maggio. Un numero leggermente inferiore rispetto ai 135 inizialmente previsti, a causa dell’assenza di due cardinali elettori che, per motivi di salute, non prenderanno parte all’assemblea. L’annuncio ufficiale è stato dato questa mattina dal direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, al termine della sesta Congregazione generale dei cardinali, occasione durante la quale si sono susseguiti circa una ventina di interventi. Erano presenti complessivamente 183 cardinali, tra elettori e non.

Nel corso del briefing con i giornalisti, Bruni ha confermato l’assenza di due cardinali, senza però fornire i nomi. Nei giorni precedenti si era parlato di Antonio Canizares Llovera e di Vinko Puljic, ma per quest’ultimo era poi arrivato il via libera dei medici. Resta dunque ancora riservata l’identità di chi mancherà all’appuntamento più importante per la Chiesa cattolica. A questi due si aggiunge anche la mancata partecipazione al voto del cardinale Angelo Becciu, già al centro di una lunga vicenda giudiziaria e ormai fuori dal novero degli elettori attivi.

Conclave per nuovo papa, due cardinali non ci saranno

Con 133 cardinali effettivamente presenti al Conclave, il quorum necessario per l’elezione del successore di Pietro sarà di 89 voti. Come stabilito dalla normativa vigente, la Universi Dominici Gregis, occorrono infatti i due terzi dei suffragi. La costituzione apostolica, promulgata da Giovanni Paolo II e tuttora in vigore, regola in ogni dettaglio le modalità del Conclave e le responsabilità del Collegio cardinalizio, il cui decano – oggi il cardinale Giovanni Battista Re – ha anche il compito di risolvere eventuali dubbi interpretativi legati alla procedura.

La giornata del 7 maggio sarà scandita da due momenti centrali: al mattino, alle ore 10, si terrà nella Basilica di San Pietro la Messa “Pro Eligendo Pontifice”, presieduta proprio dal cardinale Re. È una celebrazione solenne e pubblica, che precede l’ingresso dei cardinali nella Cappella Sistina, luogo simbolo del Conclave. Qui, alle 16.30, inizierà la preghiera che segna ufficialmente l’apertura della clausura e delle votazioni, che potranno durare anche diversi giorni, a seconda dell’esito delle prime scrutazioni.

Un altro elemento chiarito dal portavoce vaticano riguarda la lingua ufficiale dei lavori: durante il Conclave, l’italiano sarà l’idioma utilizzato per le comunicazioni ufficiali, mentre per le Congregazioni generali che precedono il voto saranno disponibili interpreti. Il tutto avverrà sotto il massimo riserbo, in un clima di raccoglimento e silenzio, come previsto dalla lunga tradizione della Chiesa. La comunità cattolica, intanto, attende con trepidazione di conoscere il nome del futuro Papa, che avrà il compito di guidare la Chiesa nel cuore del Terzo millennio.