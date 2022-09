Si sente male in casa e muore, Lorenzo aveva solo 18 anni. Inutili gli immediati soccorsi

Tragedia in famiglia a San Benedetto del Tronto. Un’intera comunità ancora sotto choc non appena appresa la drammatica notizia del decesso. Il cuore di Lorenzo Squillace ha smesso di battere a soli 18 anni. Per il giovane bagnino, che aveva lavorato tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, viene colto da un improvviso malore.

Lorenzo Squillace muore a 18 anni. Le cause che hanno portato al decesso del giovane bagnino restano ancora da chiarire e si attendono i risultati dell’esame autoptico. Da quanto si apprende su Fanpage, l’unica ipotesi avanzata circa le cause del decesso di Lorenzo è quella di una setticemia.





Lorenzo Squillace muore a 18 anni. Il giovane bagnino è stato colto da un improvviso malore

Pare che al momento dell’improvviso malore, Lorenzo si trovasse a casa. Una situazione apparsa da subito decisamente grave. Immediato, dunque, il trasporto del giovane bagnino presso l’ospedale. Purtroppo le condizioni di salute del 18enne sono solo peggiorate e il suo cuore ha smesso di battere nel corso della notte.

Tanti i messaggi in ricordo di Lorenzo Squillace. “È stato bello avere un lifeguard come te nella nostra squadra”, scrive la Società Nazionale di Salvamento Riviera delle Palme. Poi il dolore di amici che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e che ancora non riescono a darsi pace.

“La tua educazione, gentilezza, disponibilità e il grande impegno dimostrato nel tuo lavoro rimarranno sempre un bellissimo ricordo ed un esempio per tutti. Veglia dal cielo sulla tua famiglia, sarai un grande lifeguard anche da lassù”.

Auto contro un palo, Alessandra e Roberta morte sul colpo: avevano 28 anni