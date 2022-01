Muore a 18 anni durante uno stage della scuola. Soccorsi inutili per Luigi: “Una tragedia orribile”

Tragedia a Lauzacco, frazione di Pavia di Udine, presso l’azienda meccanica Burimec nella zona industriale. Vittima di un incidente sul lavoro avvenuto nel pomeriggio del 21 gennaio un ragazzo di 18 anni, compiuti a fine novembre.

Lorenzo Parelli, è morto l’ultimo giorno di stage del progetto scuola-lavoro all’interno dell’azienda meccanica a causa della caduta di una putrella. Il giovane stava effettuando dei lavori di carpenteria meccanica, quando l’oggetto gli è caduto addosso uccidendolo sul colpo.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, ma tutti i tentativi per salvare il giovane non sono serviti, le ferite riportate nell’incidente sono state fatali per Lorenzo Parelli. Sul luogo dell’incidente sono arrivati i genitori: con loro i carabinieri della compagnia di Palmanova, gli ispettori della Asl e il pubblico ministero di turno dalla procura udinese.





Lorenzo Parelli era nato a novembre del 2003, era originario del vicino paese di Castions di Strada e studiava all’istituto tecnico industriale “Giacomino Bearzi” del capoluogo friuliano, gestito dall’ordine dei salesiani. “Un fatto di una gravità inaudita, indegno per un paese civile. Lo stage in un’azienda dovrebbe garantire il futuro ad un giovane, non condurlo alla morte. Non ci sono parole per commentare questa tragedia orribile“, scrive su Twitter il sindacato Cisl riportando le parole del segretario nazionale, Luigi Sbarra.

“Come amministrazione regionale ci stringiamo attorno ai genitori, ai parenti e agli amici del giovane – dichiarano in una nota congiunta il governatore del Friuli-Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e l’assessora al Lavoro Alessia Rosolen – È incomprensibile come ancora oggi si possano verificare episodi di questa gravità. In questo momento, però, l’incommensurabile dolore sofferto dalla famiglia impone a tutti un rispettoso silenzio, in attesa che le autorità competenti ricostruiscano l’esatta dinamica di quanto accaduto”.