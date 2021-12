Lorenzo, morto a 25 anni mentre scia con gli amici: il terribile racconto di un testimone

Una vicenda terribile quella che ci arriva dalla Val D’Aosta. A perdere la vita è un ragazzo di appena 25 anni. Lorenzo Bonafè, residente a Milano, è morto a causa dei gravi traumi provocati dalla valanga. Il giovane si trovava nei pressi del Piccolo San Bernardo, sopra La Thuile. Tutto d’un tratto un enorme masso di neve si è staccato e ha preso alla sprovvista il giovane, insieme ad un amico.

Mentre per il secondo ragazzo, rimasto semisepolto, è riuscito miracolosamente a tirarsi fuori da solo dalla neve, per Lorenzo Bonafè non c’è stato nulla da fare. Era presente anche un terzo amico che ha assistito alla scena e ha dato l’allarme. Il terribile avvenimento è avvenuto alle 13.10 a 2.200 metri di quota, nella zona della Forclaz. Ad intervenire prontamente il Soccorso alpino valdostano. Sono loro a raccontare l’intera vicenda: “I tre, dopo essere saliti in quota con gli impianti di Chaz Dura, stavano scendendo fuoripista in uno stretto canalone”.

“All’improvviso – fanno sapere – una parte del pendio, instabile per la neve ‘ventata’ che si è accumulata nelle ultime ore, ha iniziato a scivolare verso valle, trovando sulla sua strada Lorenzo Bonafè e il suo amico”. Poco dopo, racconta il soccorso alpino, la slavina è finita su una pista che attualmente è chiusa. Quasi immediato l’intervento dell’elicottero.





Gli esperti, con l’ausilio di un cane da valanga, hanno circoscritto l’area e iniziato le ricerche con le sonde. Il ritrovamento di un bastoncino e di altra attrezzatura da sci ha portato i soccorritori nel punto dove Lorenzo Bonafè era sepolto. Il corpo del giovane è stato ritrovato sotto circa 80 centimetri di neve.

Lorenzo Bonafè è stato trasferito immediatamente all’ospedale Parini di Aosta dove è arrivato in condizioni “molto gravi”, fanno sapere. I medici del pronto soccorso lo hanno intubato e hanno cercato di rianimarlo per oltre un’ora, ma invano. Lorenzo è morto alle 17. Solo una settimana fa, sempre in Valle D’Aosta, a perdere la vita è stato un addetto al soccorso sulle piste di sci della Cervino spa, Leandro Pession, di 58 anni, travolto da una slavina.