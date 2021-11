Gravissimo incidente all’alba di stamani a Loreggia. Una donna è morta e suo marito è rimasto ferito. È successo intorno alle 5.35 lungo la strada regionale 308 che collega Padova con Castelfranco. Una strada dove gli incidenti, purtroppo, sono all’ordine del giorno come scrive un utente a commento di un articolo che riporta il sinistro. “Quella è una strada nata vecchia, progettata negli anni sessanta e realizzata nel duemila (peccato che nel frattempo il traffico sia più che decuplicato)”.



“Costruita malissimo, con materiali scadenti che creano pericolosi avvallamenti e cedimenti del fondo stradale e con un tracciato che è un susseguirsi di cunette e curve. Per migliorare la sicurezza (non potendo riprogettarla e rifarla) è essenziale ed urgente realizzare due corsi per senso di marcia (giustificate anche dai notevoli volumi di traffico giornalieri)”. Per evitare che nuove lacrime scorrano nel comune di Loreggia.



“È, assieme alla valsugana, la principale direttrice di traffico da Padova verso nord ed è ridotta ad una mulattiera. Anche gli interventi di sistemazione sono molto carenti (si interviene solo sui brevi tratti più distrutti con soluzioni che non durano più di un anno). Le conseguenze sono anche i frequenti incidenti che si verificano”. A Loreggia è solo l’ultimo.







Ancora da ricostruire la dinamica dell’incidente. A quanto si apprende la Ford Ka guidata dalla 52enne Rosiene Raquel Nascimento Silva Bruno, 52enne di origini brasiliane, che viaggiava con il marito 57enne rimasto ferito, si è schiantata contro un furgone guidato da un uomo, di Piombino Dese. L’impatto in quel tratto di competenza del comune di Loreggia è stato fatale.

Ad avvertire dello schianto di Loreggia alcuni automobilisti in transito. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castelfranco, Cittadella e Santa Giustina in Colle, i sanitari del Suem 118, i carabinieri e la polizia locale: gravi ripercussioni sul traffico visto che il tratto interessato dall’incidente è rimasto chiuso per tutta la prima parte della mattinata.