Grave incidente stradale, 32enne muore sul colpo: lo schianto non gli ha lasciato scampo

Terribile incidente a Lonato del Garda, un ragazzo di 32 anni alla guida di un’Audi a 5 è morto a seguito di un violentissimo impatto con un tir. L’incidente è avvenuto ieri verso le 17.30 in prossimità della rotonda di fronte all’entrata dell’azienda Comeca. L’auto viaggiava verso il centro del paese, il tir in direzione opposta. Ancora da ricostruire la dinamica ma delle prime prime ricostruzioni sembrerebbe che il 32enne a bordo di un’Audi a5 bianca stesse sorpassando un’altra auto quando si è trovato di fronte il tir che trasportava rifiuti contro il quale si è schiantato.



Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia Stradale di Desenzano e gli agenti della Polizia Locale di Lonato del Garda. Intervenuta anche una squadra del Distaccamento di Castiglione con il supporto dell’ autogrù e un’ambulanza del 118. Per il 32 purtroppo non c’è stato nulla fare: è infatti deceduto sul colpo. Illeso l’autista del tir, un uomo di 44 anni il quale ha visto sopraggiungere l’auto ma non ha potuto far nulla per evitare l’impatto.



La strada, normalmente non particolarmente trafficata specialmente in serata, risulta essere al momento chiusa al traffico. Il piccolo comune di Lonato del Garda è sconvolto dal terribile incidente. Purtroppo solo l’ultimo in ordine di tempo. Poche ore prima un’altra giovane era morta dopo essere rimasta coinvolta in un terribile incidente sull’autostrada A1 mentre era bordo della sua moto.







Ilona Castaldo, questo il nome completo della vittima, abitava ad Afragola, precisamente nel centro storico del paese in provincia di Napoli. Il sinistro si è registrato invece sull’autostrada A1 tra Casoria e Napoli, nel tratto tra lo svincolo della tangenziale. Il ragazzo che era con lei è invece all’ospedale ‘San Giovanni di Dio’ di Frattamaggiore.



Nel 2020, sulle strade italiane, si sono registrati 118.298 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno causato 2.395 decessi e 159.248 feriti. In media, rispettivamente, 324 incidenti, 6,5 morti e 436 feriti ogni giorno. Le statistiche provinciali, elaborate da ACI e Istat, mostrano una situazione fortemente condizionata dal lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19.