Si indaga ancora sul caso della morte di Sara Buratin, la 41enne uccisa due giorni fa a Bovolenta in provincia di Padova e trovata senza vita dalla madre Mariagrazia Pasquetto, nel comune padovano dove era tornata a vivere dopo aver avuto problemi con il compagno, il 39enne Alberto Pittarello. Sull’uomo si concentrano i sospetti dell’omicidio della donna, madre di una ragazza di 14 anni.

La tragedia è avvenuta a Bovolenta, in provincia di Padova. Si tratta della casa della madre della vittima, la prima a trovare il corpo e dare l’allarme alle forze dell’ordine. I segni sul cadavere, diverse ferite da arma da taglio sul busto, fanno supporre che la 41enne sia stata uccisa a coltellate.

Ennesimo femminicidio, Sara uccisa dal marito. L’allarme della madre, poi la scoperta choc





Sara Buratin, recuperato il furgone del compagno: dentro c’è un corpo

Dopo l’omicidio l’uomo aveva fatto perdere le sue tracce e oggi i sommozzatori dei vigili del fuoco sono riusciti a calarsi nel fiume Bacchiglione e ad agganciare il furgone dell’uomo, ex compagno della donna trovata morta accoltellata nella casa della madre. Il mezzo si era inabissato due giorni fa nello specchio d’acqua nella zona di Bovolenta, nel in provincia di Padova.

Il maltempo e la piena del fiume di questi giorni ha reso complicato il lavoro dei sommozzatori dei vigili del fuoco e solo nel pomeriggio di giovedì 29 febbraio il veicolo inabissato è stato agganciato e portato fuori. Come riporta Il Gazzettino, all’interno uno dei pompieri ha sentito quello che sembrava essere un corpo. La certezza che nell’abitacolo vi fosse un cadavere si ha avuta una volta che il mezzo è stato riportato a galla.

Non è arrivata la conferma ufficiale, ma è abbastanza scontato che il corpo all’interno del furgone sia quello di Alberto Pittarello, ex compagno della vittima Sara Buratin e padre della ragazza di 14 anni che al momento dell’omicidio della donna si trovava a scuola. L’adolescente era stata prelevata da scuola dai carabinieri per paura che il padre, in quel momento irreperibile, potesse rapirla.