Louis Dassilva ha lasciato il carcere di Rimini. Il trasferimento dalla casa circondariale è avvenuto d’urgenza e sotto stretta sorveglianza, mentre l’uomo si trova in custodia cautelare per l’omicidio di Pierina Paganelli. Dassilva, 35 anni, è in carcere dallo scorso 16 luglio con l’accusa di aver ucciso l’anziana vicina di casa, una donna di 78 anni, ritrovata priva di vita nel garage condominiale di via del Ciclamino il 4 ottobre 2023. L’uomo si è sempre dichiarato innocente, ma le sue parole non hanno finora convinto i giudici, che hanno convalidato due ordinanze di custodia cautelare.

Il caso, che ha sconvolto la tranquilla comunità riminese, ruota attorno a una rete di relazioni familiari e sentimentali complesse. Dassilva, infatti, era il vicino di casa della vittima, nonché amante di sua nuora, Manuela Bianchi, indagata a sua volta per favoreggiamento. Proprio le dichiarazioni di quest’ultima, rilasciate durante l’incidente probatorio, hanno rafforzato l’impianto accusatorio: la donna ha riferito di aver incontrato Dassilva nel garage la mattina del delitto, e che fu lui a indicarle la presenza del corpo e a suggerirle come avvisare i soccorsi. Il 15 maggio prossimo i suoi difensori, Riario Fabbri e Andrea Guidi, torneranno davanti al tribunale del Riesame di Bologna per contestare la validità della seconda ordinanza.





Pierina Paganelli, Louis Dassilva in ospedale dopo lo sciopero della fame

Dassilva è stato trasferito in ospedale. Secondo i legali dell’uomo, il ricovero nel nosocomio di Rimini è stato disposto in via precauzionale a causa delle condizioni di salute sempre più critiche del detenuto, che da circa una settimana ha iniziato uno sciopero della fame. Nonostante l’intervento medico, Dassilva avrebbe manifestato l’intenzione di proseguire la protesta per denunciare quella che considera una detenzione ingiusta. La moglie, Manuela Bartolucci, ha espresso forte preoccupazione: “È molto dimagrito, disidratato, ha perso lucidità. Sta perdendo la speranza, si sente accerchiato e non ha più la forza di lottare”. Secondo quanto raccontato dalla donna, il marito avrebbe smesso anche di bere dalla giornata di venerdì scorso.

Durante il colloquio avuto con lui il 26 aprile, Bartolucci avrebbe constatato direttamente il deterioramento fisico e mentale del 35enne. Nessun cibo, nessun liquido: un rifiuto totale che si sarebbe trasformato, nel giro di pochi giorni, in un crollo del suo stato di salute. La situazione, già critica, è peggiorata nelle ore successive, costringendo le autorità a prendere provvedimenti e autorizzare il ricovero.

L’udienza fissata per metà maggio rappresenta un nuovo possibile punto di svolta nel caso. I legali, forti di elementi che ritengono non sufficientemente considerati, chiederanno la scarcerazione del loro assistito. Resta tuttavia il nodo delle testimonianze e delle ricostruzioni che, secondo l’accusa, collocherebbero Dassilva sulla scena del crimine in un momento compatibile con l’omicidio. Una verità giudiziaria ancora da scrivere, mentre la salute del principale imputato si fa sempre più fragile.