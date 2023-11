“Ho dato disposizioni perché nel giorno delle esequie di Giulia Cecchettin sia dichiarato il lutto regionale. Avremo tutte le bandiere delle istituzioni a mezz’asta e l’intero Veneto si stringerà in un abbraccio alla famiglia, gli amici di Giulia, a tutti coloro che le hanno voluto bene”. È l’annuncio del presidente del Veneto. “Il dolore e lo sgomento – prosegue in una nota Luca Zaia – coinvolgono, in queste giornate, l’intera comunità veneta: ci si interroga sui perché di una vita spezzata senza senso, sull’oltraggio a una ragazza che era simbolo per il proprio impegno nella vita e per il suo sorriso gentile”.

Il funerale di Giulia Cecchettin si terrà nella chiesa di San Martino a Saonara. A celebrare le esequie sarà il vescovo di Padova, monsignor Claudio Cipolla. La notizia è stata data dal parroco, don Francesco Monetti, che in questi giorni è rimasto costantemente in contatto con la famiglia di Giulia Cecchettin.

“Tu e mamma…”. Giulia Cecchettin, l’ultimo straziante messaggio della sorella Elena





Funerali Giulia Cecchettin, la decisione della famiglia

La famiglia Cecchettin è molto legata a Saonara, si era trasferita solo negli ultimi anni a Vigonovo, ma era sempre rimasta legata al paese dove Giulia e i fratelli erano cresciuti. La data non è stata ancora decisa, perché in questi giorni le autorità giudiziarie sono ancora a lavoro e sul cadavere della giovane deve essere eseguita l’autopsia. L’esame autoptico servirà per ufficializzare la causa del decesso, che da una prima indagine esterna dovrebbe essere ”choc emorragico” causato dalle numerose coltellate inferte da Filippo Turetta.

“Si sta ovviamente aspettando – ha spiegato al ‘mattino di Padova’ don Francesco Monetti – che le autorità giudiziarie compiano gli accertamenti visto quello che è successo. Il vescovo Claudio, quando si è saputo della morte di Giulia ha fatto sapere della propria disponibilità a celebrare il funerale qui a Saonara”. Come scrive Telenuovo, l’amministrazione comunale di Saonara si sta già muovendo per organizzare al meglio la celebrazione. Saranno installati due maxi schermi nei piazzali all’esterno della chiesa e sarà predisposto un piano di sicurezza con la chiusura al traffico.

“La famiglia ha deciso che il funerale sarà celebrato a Saonara, anche perché Giulia ha ricevuto tutti i sacramenti nella parrocchia di San Martino – ha spiegato il sindaco Michela Lazzaro al Gazzettino -. Inoltre il desiderio è che venga tumulata vicino alla sua mamma, nella stessa fila”.