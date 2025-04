Dalle ore 13 sono Vigili del fuoco, sommozzatori, soccorritori fluviali e due elicotteri provenienti dai reparti volo della Lombardia e del Piemonte, stanno battendo a tappeto il fiume Tanaro alla ricerca di un ragazzino di 13 anni scomparso tra le acque. A dare la notizia un post su X dei vigili del fuoco. A quanto si apprende, e riporta il Corriere della Sera, pare che il ragazzo fosse in compagnia di una comitiva per un’uscita sul fiume nel territorio di Cuneo.

Raggiunta un’ansa del fiume nella quale è possibile fare il bagno sono entrati in acqua e, improvvisamente, il 13enne è scivolato nel Tanaro. A quanto si apprende, sarebbero stati proprio gli amici a lanciare l’allarme. Le ricerche sono scattate immediatamente anche con le squadre del Saf intervenute anche con due elicotteri, un mezzo dei Vigili del fuoco è decollato dalla base di Torino, e un gommone.





Cuneo, ricerche senza sosta del 13enne scomparso

Le ricerche sono subito scattate ma procedono con difficoltà a causa dell’alto livello delle acque, rese anche torbide dalle piogge dei giorni scorsi. Quando si parla di fiume e di persone scomparse il pensiero va subito alla recente tragedia del Natisone. Il 31 maggio 2024 verso le 13:30 una piena improvvisa del fiume aveva travolto tre giovani che si trovavano lungo la riva del fiume nel Comune di Premariacco.

I tre ragazzi si trovavano su un’insenatura ghiaiosa lungo un’ansa del fiume, che avevano raggiunto con il cielo sereno sebbene ci fossero state precipitazioni nelle ore precedenti. Secondo le ricostruzioni, nel momento in cui la piena ha sfondato sfondato l’alveo, bloccando il passaggio che i ragazzi avrebbero dovuto usare per raggiungere la strada, i tre hanno immediatamente chiamato i soccorsi.

I Vigili del Fuoco erano intervenuti per salvare i ragazzi, ma non è servito a sottrarli dalla furia dell’acqua. Nessuno dei tre si era salvato: i corpi delle due ragazze vennero ritrovati pochi giorni dopo. Per quello del ragazzo ci vollero settimane, rimasto incastrato tra la vegetazione del fiume.