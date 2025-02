Epilogo tragico sulla scomparsa di Rudy, l’uomo di 54 anni che non era più stato visto dal 7 dicembre scorso. Dopo due mesi di ricerche, il suo cadavere è purtroppo stato individuato e recuperato. Si è atteso qualche ora prima della conferma ufficiale, poi la famiglia ha saputo dalle autorità competenti che quel corpo rinvenuto apparteneva proprio al loro congiunto.

Della scomparsa di Rudy ne aveva parlato anche Federica Sciarelli nella trasmissione Chi l’ha visto?, infatti il 18 dicembre si erano presentate in studio le figlie di Rudy, che cercavano disperatamente di ritrovare vivo il papà. Era intervenuto anche il fratello del 54enne, che era ovviamente molto preoccupato.

Scomparsa Rudy Cavazza: trovato morto dopo due mesi di ricerche

La scomparsa di Rudy Cavazza, originario di Roma, aveva allarmato tutti col fratello che aveva dichiarato a Chi l’ha visto?: “Un padre di cinque figli e con cinque nipoti, può andarsene via senza scarpe e senza calze, senza documenti e senza telefono?”. E purtroppo un cadavere è stato rinvenuto il 7 febbraio in una zona nei pressi di Spoltore (Pescara), sul greto di un canale e in mezzo alla vegetazione. E si è scoperto che fosse proprio lui, che come lavoro faceva il giostraio.

Il corpo di Rudy era già parecchio in decomposizione, a pochi metri di distanza dalle roulotte di altri giostrai. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo Fanpage, i primi accertamenti sul cadavere non avrebbero permesso di notare nessun segno di violenza subita. Ma sarà comunque fondamentale l’esame autoptico per capire il motivo del decesso. A confermare che fosse proprio Cavazza è stata la presidente di Penelope Abruzzo Odv-Associazione Famiglie e Amici persone scomparse, Alessia Natali.

Alessia Natali ha riferito sul suo profilo Facebook che “l’ufficialità che il corpo trovato nel canale, vicino la motorizzazione di Pescara, sia quello di Rudy Cavazza è arrivata ora dalle istituzioni che hanno contattato la figlia Priscilla”.