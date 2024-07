Nessun lieto fine per Danilo, il giovane di 19 anni scomparso dopo un tuffo in acqua. Purtroppo è morto, mentre stava trascorrendo una domenica basata sul relax e il divertimento assieme ad altri suoi amici. Avevano organizzato un picnic e una grigliata, poi il ragazzo aveva voluto fare il bagno ma non era più riuscito a riemergere in superficie.

L’allarme era scattato subito, ma di Danilo non si è saputo nulla per un giorno intero dopo il tuffo in acqua. Scomparso domenica 30 giugno, è stato trovato morto nella giornata di lunedì primo luglio. Prima del tragico rinvenimento era arrivato un messaggio straziante della mamma, intervistata da Il Resto del Carlino: “Spero che si sia fatto male, che sia da qualche parte ma che sia vivo. Aspettiamo. Speriamo che il fiume lo abbia portato da qualche parte, ma vivo”.

Danilo scomparso dopo tuffo in acqua: trovato morto a 19 anni

Il nome completo della vittima era Giustino Danilo Colella. Il 19enne scomparso dopo il tuffo in acqua, precisamente nel fiume Enza, aveva fatto perdere le sue tracce tra i comuni di San Polo d’Enza e Traversetolo (Reggio Emilia). Gli amici lo avevano visto in difficoltà e poi la corrente se l’era portato via. I vigili del fuoco, coi sommozzatori, si erano subito messi alla ricerca del ragazzo.

La madre di Danilo aveva ancora detto: “Sapeva nuotare, ma là nemmeno i sommozzatori riescono a entrare. Se anche uno sa nuotare, è inutile là sotto”. Infatti, le forti correnti del fiume Enza possono mettere chiunque in grave pericolo. La situazione era diventata ancora più insidiosa a causa del maltempo dei giorni precedenti. E alla fine purtroppo è stato rinvenuto il suo corpo.

#ReggioEmilia, proseguono da 20 ore, in superficie e sott’acqua, le operazioni di ricerca del 19enne finito ieri in tarda mattinata nel fiume Enza, tra S. Polo d’Enza e Traversetolo: #vigilidelfuoco al lavoro con #sommozzatori e soccorritori fluviali#1Luglio pic.twitter.com/GtxNKEDKkZ — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) July 1, 2024

Subito dopo la sparizione del 19enne, i carabinieri avevano avvisato la madre e si erano recati sul posto per seguire da vicini le ricerche. Il tragico epilogo ha sconvolto tutti.