Tragedia a Lizzano, in provincia di Taranto. Il solaio di una casa è crollato all’improvviso e il bilancio purtroppo è stato molto negativo. Stando a quanto appurato in queste ore, sotto le macerie sono rimaste due persone. Una è purtroppo morta e i soccorritori non hanno potuto fare niente, se non accertare la sua dipartita. Il secondo individuo è invece stato estratto dai detriti in condizioni gravi e per lui è stato disposto l’immediato trasferimento all’interno del pronto soccorso del Santissima Annunziata di Taranto.

Nessuno poteva ovviamente immaginarsi un dramma simile, accaduto nella mattinata di giovedì 15 settembre, nel momento in cui le lancette dell'orologio erano di poco oltre le 12. Quando a Lizzano il solaio di questa casa è crollato sono stati allertati all'istante sia i sanitari del 118 che i vigili del fuoco. Al lavoro anche i carabinieri, che dovranno cercare di comprendere le ragioni di questo cedimento. I soccorsi sono stati tempestivi, ma per uno di loro ormai il destino era ormai segnato ed è sopraggiunta la morte.





Lizzano (Taranto), crolla solaio di una casa: un morto e un ferito

Dopo l’incidente di Lizzano, che ha visto il coinvolgimento di due operai che stavano effettuando lavori di ristrutturazione ad una palazzina situata nel paese tarantino, i pompieri hanno subito rintracciato dove fossero i lavoratori travolti dal solaio di una casa, crollato per circostanze ancora ignote. Hanno scavato nella speranza di salvarli entrambi, ma per uno di loro il decesso è stato inevitabile. Per l’altro operaio, ferito in modo serio, i medici stanno facendo di tutto per aiutarlo a sopravvivere.

Secondo quanto scritto da La Gazzetta del Mezzogiorno, i due operai sono originari di Pulsano, un altro comune in provincia di Taranto. Oltre ai carabinieri, sono intervenuti anche i tecnici dello Spesal e il sindaco di Lizzano, Antonietta D’Oria, la quale ha voluto recarsi personalmente sul posto per capire cosa sia accaduto. Sicuramente una giornata nera per il comune ionico, che mai si sarebbe potuto aspettare di essere di fronte ad una tragedia del genere in una tranquilla giornata di settembre.

Il tarantino era stato travolto da un'altra terribile notizia nei mesi scorsi.

