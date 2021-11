Fiamme alte e colonne di fumo nero visibili a chilometri di distanza si è sollevata intorno alla raffineria Eni di Stagno, alla periferia di Livorno. Numerose le chiamate ai vigili del fuoco e all forze dell’ordine che si sono catapultate sul posto. Secondo quanto riportato dai pompieri: “L’incendio ha coinvolto l’impianto forno hot oil ed è stato estinto. Al momento sono in atto le operazioni di raffreddamento e bonifica. Non risultato feriti mentre la viabilità stradale è stata ripristinata”.



Il sindaco del vicino comune di Collesalvetti, Adelio Antolini, riferisce: “Eravamo in consiglio comunale e ci hanno avvertito della cosa. È visibile una colonna di fumo nero che si vede anche da lontano dopo che si sono sentiti ci dicono almeno tre forti rumori”, simili a scoppi. Sul posto anche il sindaco di Livorno Luca Salvetti oltre ai vigili del fuoco, polizia e carabinieri.



A quanto si apprende il piano di evacuazione della protezione civile di Livorno che ha invitato anche gli abitanti della zona a tenere le finestre chiuse fino a che la nube nera non si sia dissolta. “Sembra che sia esploso il forno F2 dell’hot oil. L’unico in marcia in quel momento” ha scritto su Facebook il sindacato Usb.







Secondo quanto finora accertato, l’esplosione sarebbe avvenuta all’interno di un cisterna di carburante dove erano in corso dei lavori di manutenzione. Non c’è nessun ferito. Le fiamme sono state spente nel giro di mezz’ora dai vigili del fuoco. Tanti i messaggi apparsi sulla bacheca del sindaco di Livorno che meno di un’ora fa scriveva.



“Si è verificato un incendio presso un impianto interno alla raffineria Eni. Avviato il piano di Protezione Civile. A scopo precauzionale consigliamo ai cittadini che vivono a Stagno e nella parte nord della città di Livorno mantenere le finestre chiuse in attesa di ulteriori sviluppi e di notizie più precise”. “Io sto a stagno si è sentito un forte boato ho avuto tanta paura spero di non ci sia vittime.. cmq dovrebbero intervenire che queste cose non accadono più..”, scrive un’utente.