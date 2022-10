Autostrade, perché si può superare il limite di 130 km/h e di quanto (senza multa)

Una deroga ai limiti di velocità in autostrada? Non è propri così… Piuttosto i fatidici 130 km/h in autostrada non sono regola ferrea. Le norme in materia di eccesso di velocità sono molte e si diversificano in base a determinati parametri stabiliti per le legge, vediamo quali sono le principali sanzioni e il limite di tolleranza. I limiti di velocità sulle strade italiane differiscono in base al tipo di strada percorsa, tale differenziazione è stata introdotta per stabilire una diversa disciplina e rendere sicure tutte le strade presenti su territorio italiano.



In alcuni casi, specialmente in prossimità dei centri abitati o nei pressi di edifici scolastici, possono essere stabiliti limiti di velocità inferiori ai 50 km/h. I sopraelencati limiti di velocità non si intendono per tutti i tipi di veicoli, ma solo per quelli che non superano le 3,5 tonnellate. Per gli autotreni o per gli autoveicoli con rimorchio il limite di velocità sulle autostrade scende a 80 km/h, mentre i ciclomotori non possono mai superare i 45 km/h.

Limiti di velocità in autostrada, tolleranza fino a 137 km/h



Fuori, invece, in autostrada il limite di velocità è di 130 km/h per evitare di essere troppo tassativi e intransigenti, il Codice della Strada ha introdotto un margine di tolleranza di alcuni km/h che permette al guidatore di non incorrere in sanzioni. Ad esempio in autostrada fino a 136 km/h si viene perdonati, nonostante il limite sia fissato a 130 Km/h, ma da 137 km/h in poi scatta inflessibile la multa.



Lo ha confermato anche la Corte di Cassazione con la sentenza n. 12629/2019. Il motivo? Trattandosi di un misuratore elettronico si ipotizza che l’autovelox possa essere soggetto a una certa percentuale di errore. Il limite però finisce qui. In caso di trasgressione le multe sono salate: da 42 a 173 euro, qualora lo scarto sia di non più di 10 Km/h. Da 10 a 40 Km/h oltre il limite consentito, la multa pecuniaria può andare da 173 a 695 euro.



Oltre 40 Km/h, ma inferiori a 60 Km/h, la sanzione è compresa tra 544 e 2.174 euro. Oltre questa soglia, quindi in caso di eccesso di velocità oltre 60 Km/hin più rispetto al limite e alla tolleranza, la multa dell’autovelox con tolleranza prevede un’ammenda da 847 euro, la quale può arrivare fino a un massimo di 3.389 euro.

