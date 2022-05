Liliana, l’ultimo messaggio Whatsapp prima della scomparsa. Resta un giallo la morte della 63enne di Trieste, scomparsa da casa il 14 dicembre e ritrovata cadavere il 5 gennaio in un boschetto desolato di un parco nel quartiere San Giovanni, il suo. Un percorso che si fa agilmente a piedi, un chilometro e mezzo di strade che lei conosceva bene.

C’è anche la testimonianza della fruttivendola Iva, che quella mattina vide passare la donna, tra le 8.30 e le 9, “era sicuramente lei, l’ho riconosciuta dalla ciocca di capelli chiari, davanti. Non dimenticherò mai lo sguardo, preoccupato”, aveva detto la donna agli inquirenti. Ora il quotidiano Il Piccolo ha riportato l’ultimo messaggio inviato su Whatsapp da Liliana a Claudio Sterpin.





Liliana ultimo messaggio Whatsapp inviato a Claudio Sterpin

Il quotidiano sostiene che Liliana avrebbe inviato il messaggio mentre era alle terme, in Slovenia, assieme al marito Sebastiano, elemento che indebolirebbe l’ipotesi di un suicidio della donna sparita nel nulla il 14 dicembre scorso e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 in una zona boschiva all’interno di sacchi neri e due sacchetti di plastica in testa e stretti intorno al suo collo.

Liliana, l’ultimo messaggio inviato su Whatsapp a Claudio Sterpin, l’uomo amico di vecchia data, conosciuto molti anni prima, per il quale Liliana avrebbe deciso di lasciare suo marito Sebastiano. “In relax pensando a domani, amore mio”, è il messaggio inviato da Liliana Resinovich a Claudio Sterpin alle 12.56 del 13 dicembre, il giorno prima della sua scomparsa, cosa che indebolirebbe la tesi del suicidio della donna, che invece non vedeva l’ora di rivedere Claudio e – come sempre sostenuto da lui – ricominciare una vita insieme lontano da Sebastiano.

“A domani amore mio”: Il messaggio di Liliana Resinovich a Claudio Sterpin il giorno prima di sparire. Tra loro 1100 contatti. Perché sul cellulare della donna fu bloccato il numero dell’amico, alle 21:30 della sera della scomparsa? #chilhavisto→https://t.co/ZVVi6PP4Gi pic.twitter.com/t3G2pfhqov — Chi l'ha visto? (@chilhavistorai3) May 26, 2022

Liliana ultimo messaggio Whatsapp – Intanto le indagini continuano ad andare avanti e nella puntata di Chi l’ha visto? andata in onda mercoledì 25 maggio, il fratello di Liliana Resinovich ha chiesto di poter visionare le immagini girate dalle telecamere di sicurezza in cui comparirebbe la sorella. “Mi chiedo come mai nessun familiare li ha visti, se è lei abbiamo il diritto di vederli, sono le sue ultime immagini”, ha dichiarato a il fratello Sergio durante l’ospitata a Chi l’ha visto? secondo il quale solo un familiare avrebbe potuto riconoscere la donna.

“Il risultato del Dna”. Liliana Resinovich, colpo di scena: cosa è emerso dall’esame sul cordino